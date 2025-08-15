Felfalta a víz a Dunakanyar vadregényes táját: fotókon a Duna horvát tengerpartja

Most, hogy a víz visszahúzódott, a természet ismét megmutatja vadregényes arcát. A sekély részeken fodrozódó víztükör, a napfény játéka a hullámokon és a mesébe illő gyökerek között pár hete még a gyerekek játszottak – mindez most újra felfedezhető a szigetcsúcson. A régi indiántábor helye is újra felszínre került, így a látogatók képzeletében idézheti fel a múlt hangulatát.

Ahogy arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, a terület mesebeli hangulatát nemcsak a növényzet, hanem a történelmi múlt is adja: a XX. század elején Baktay Ervin itt alapított „indián tábort”, és a Dunakanyar egyik különleges kulturális színfoltjaként a magyar indiánok hagyományát is őrizte a hely. Ma a szigetcsúcs nemcsak természeti, hanem kulturális kincse miatt is vonzza a fotósokat, kirándulókat és a természet szerelmeseit.