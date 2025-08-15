augusztus 15., péntek

Látvány

1 órája

Felfalta a víz a Dunakanyar vadregényes táját: fotókon a Duna horvát tengerpartja

Címkék#Duna#család#piknikező#Kisoroszi szigetcsúcs#földnyelv#gyűrűk jelenet#víz#hullám

Két hete még teljesen a Duna hullámai alatt pihent a kedvelt dunaparti kirándulóhely. Most azonban újra járható a Kisoroszi szigetcsúcs, és mi elhoztuk nektek a vízzel borított mesebeli tájról készült fotókat.

Kemma.hu

A Szentendrei-sziget északi végén fekvő Kisoroszi szigetcsúcs mindig is kedvelt kirándulóhely volt: a két ágra szakadó Duna ölelésében, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny panorámájával olyan látványt nyújt, amit nehéz megunni. 

Képeken a víz alatti kisoroszi szigetcsúcs
Képeken a víz alatti kisoroszi szigetcsúcs, pár hete még strandolók és kempingezők lepték el a területet. Most a víz az úr 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Két hete a magas vízállás teljesen elnyelte a homokos partot, a piknikezők kedvenc földnyelvét, és csak a fák felső része, a kilógó gyökerek, valamint a vízből kiemelkedő ágak jelezték, hol húzódott egykor a part.

Víz alatt a kedvelt kisoroszi szigetcsúcs

Aki két hete felkereste a helyet, olyan látványban részesülhetett, amit ritkán láthat: a természet ereje és a Duna kiszámíthatatlan változása egyszerre volt jelen, ahogy a folyó elrejtette, majd újra felfedte a táj kedvelt szegletét.
A sekély részeken a napfény úgy csillant a hullámokon, mintha tündék lépdelnének a felszínen. A régi indiántábor helye is a víz mélyén rejtőzött. Aki lemaradt volna erről a látványról, annak most fotókon hoztuk el a csodás tájat. 

GALÉRIA: Kisoroszi szigetcsúcs, Dunakanyar Duna part

Most, hogy a víz visszahúzódott, a természet ismét megmutatja vadregényes arcát. A sekély részeken fodrozódó víztükör, a napfény játéka a hullámokon és a mesébe illő gyökerek között pár hete még a gyerekek játszottak – mindez most újra felfedezhető a szigetcsúcson. A régi indiántábor helye is újra felszínre került, így a látogatók képzeletében idézheti fel a múlt hangulatát.

Ahogy arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, a terület mesebeli hangulatát nemcsak a növényzet, hanem a történelmi múlt is adja: a XX. század elején Baktay Ervin itt alapított „indián tábort”, és a Dunakanyar egyik különleges kulturális színfoltjaként a magyar indiánok hagyományát is őrizte a hely. Ma a szigetcsúcs nemcsak természeti, hanem kulturális kincse miatt is vonzza a fotósokat, kirándulókat és a természet szerelmeseit.

GALÉRIA: Képeken a víz alatti kisoroszi szigetcsúcs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

