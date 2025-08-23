Fotókon a világhírű magyar csodaló világa: így fest ma Kincsem birodalma, Kisbér

A Magyar Királyi Lovarda számtalan történelmi érdekességet rejt magában. A kisbéri lovarda nem csak a lótenyésztés emlékeit idézi vissza, hanem emberi történetek is rejlenek mögötte. Kincsem, a magyar csodakanca is innen származik.

Kisbér volt Kincsem igazi otthona. Mutatjuk, hogy néz ki ma a hely

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kincsem: A kisbéri lótenyésztés története

A kisbéri lótenyésztés fénykorát az 1800-as évektől egészen a második világháborúig élte. A kisbéri uradalmat egyéb nagybirtokokkal karöltve 1828-ban gróf Batthyány Gusztáv és Batthyány Kázmér örökölték meg, akik meghonosították az angol telivér lótenyésztést hazánkban. 1829-ben Gusztáv megvásárolta Privateer nevű ménjét, akit Széchenyi István is méltatott: „Privateer egy fennséges ló."

Az istállórendszert 1853-ban alapították meg Batthyány Kázmér később elkobzott birtokán. A ménes fontos tenyésztőhely volt olyan legendás lovak számára, mint a "verhetetlen csodakanca" Kincsem, valamint Kisbér és Imperiál — ők mind nagy sikereket értek el. A ménes 1961-ben került végleges felszámolásra. A magyar lótenyésztés ekkor még a fénykorát élte.

A kisbéri lovarda napjainkban

A műemlékvédelem keretében helyreállított lovardaépület nem csak lovas rendezvények színtere; színházi előadásokat, hangversenyeket és egyéb eseményeket is rendeznek itt. A két hajdani istállótelepítés különböző funkciókat kapott: az egyikben modern élményfürdőt, wellness-szolgáltatásokat, öltözőket és fitnesztermet alakítottak ki. A másik épületelem a boksz-rendszerű lóistállót őrizte meg, ahol a múzeumi részben Kincsem és Imperiál hajdani tenyész-otthona, valamint Kisbér története is bemutatásra kerül.

A lovarda épületegyüttese rendszerint színes programok élménygazdag tárházát nyújtja a látogatók számára. Nemrégiben a mélyszegénységben élő, illetve a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek szerveztek itt tábort. Lovasversenyt és sporttábort is tartottak már itt nemrégiben, ahol laser-runt és lovaglást tanulhattak a gyerekek.