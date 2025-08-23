augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatekintés

2 órája

Fotókon a világhírű magyar csodaló világa: így fest ma Kincsem birodalma, Kisbér

Címkék#kisbéri lovarda#műemlékvédelem#kisbér

Nagy múlttal rendelkezik a lovakra épült város, Kisbér. A lótenyésztés egykor fénykorát élte, most pedig rendezvényeket tartanak a lovarda épületegyüttesében. Kevesen tudják, de a híres magyar ló, Kincsem is innen származik.

Gábos Orsolya
Fotókon a világhírű magyar csodaló világa: így fest ma Kincsem birodalma, Kisbér

Képeken a kisbéri Batthyány kastély & Lovarda

Forrás: 24 Óra

Fotó: Hagymási Bence

A Magyar Királyi Lovarda számtalan történelmi érdekességet rejt magában. A kisbéri lovarda nem csak a lótenyésztés emlékeit idézi vissza, hanem emberi történetek is rejlenek mögötte. Kincsem, a magyar csodakanca is innen származik.

Kisbér volt Kincsem igazi otthona. Mutatjuk, hogy néz ki ma a hely Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra
Kisbér volt Kincsem igazi otthona. Mutatjuk, hogy néz ki ma a hely
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kincsem: A kisbéri lótenyésztés története

A kisbéri lótenyésztés fénykorát az 1800-as évektől egészen a második világháborúig élte. A kisbéri uradalmat egyéb nagybirtokokkal karöltve 1828-ban gróf Batthyány Gusztáv és Batthyány Kázmér örökölték meg, akik meghonosították az angol telivér lótenyésztést hazánkban. 1829-ben Gusztáv megvásárolta Privateer nevű ménjét, akit Széchenyi István is méltatott: „Privateer egy fennséges ló."

Az istállórendszert 1853-ban alapították meg Batthyány Kázmér később elkobzott birtokán. A ménes fontos tenyésztőhely volt olyan legendás lovak számára, mint a "verhetetlen csodakanca" Kincsem, valamint Kisbér és Imperiál — ők mind nagy sikereket értek el. A ménes 1961-ben került végleges felszámolásra. A magyar lótenyésztés ekkor még a fénykorát élte.

A kisbéri lovarda napjainkban

A műemlékvédelem keretében helyreállított lovardaépület nem csak lovas rendezvények színtere; színházi előadásokat, hangversenyeket és egyéb eseményeket is rendeznek itt. A két hajdani istállótelepítés különböző funkciókat kapott: az egyikben modern élményfürdőt, wellness-szolgáltatásokat, öltözőket és fitnesztermet alakítottak ki. A másik épületelem a boksz-rendszerű lóistállót őrizte meg, ahol a múzeumi részben Kincsem és Imperiál hajdani tenyész-otthona, valamint Kisbér története is bemutatásra kerül.

A lovarda épületegyüttese rendszerint színes programok élménygazdag tárházát nyújtja a látogatók számára. Nemrégiben a mélyszegénységben élő, illetve a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek szerveztek itt tábort. Lovasversenyt és sporttábort is tartottak már itt nemrégiben, ahol laser-runt és lovaglást tanulhattak a gyerekek.

GALÉRIA: Képeken a kisbéri Batthyány kastély & Lovarda (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu