Adócsalás

2 órája

Hatalmas kínai áruházat nullázott le a NAV: óriási adócsalás történt

Így tanévkezdés előtt sokan csodálkozva nézték, hogy bezárt az egyik népszerű, olcsó áruház. Néhány napja tábla került ki a belváros nagy kínai áruházára. Kiderült: adócsalás áll a kínai bolt bezárásának hátterében. Az üzletet teljesen kiürítették, árverezik a tételeket. Itt vannak a belső fotók.

Kemma.hu

A kétemeletes kínai áruház ajtajára tábla került ki „Technikai okok miatt ZÁRVA” felirattal. Az esztergomiak is csak találgatták, mi történhetett, de a Kemma.hu most megtudta a választ.

Kínai áruház zár alatt: lépett a NAV, óriási csalás történt
A kínai áruházat felszámolták: árverezik az árukészletet
Forrás: 24 Óra

Teljesen kiürítették a kínai áruházat

A Nemzeti Adó és Vámhivatal augusztus 24-én Facebook-oldalán közölte: a távol-keleti, budapesti székhelyű tulajdonos igencsak nagy összegű adócsalással került a hivatal látóterébe, így a Komárom-Esztergom vármegyében levő, 1300 négyzetméteres boltját bezárták.

Mint részletezték: a cég fiktív számlákkal, több 10 millió forinttal csökkentette fizetendő adóját. A csalás kiderülte után a NAV összesen 88 millió forint megfizetésére kötelezte a vállalkozást, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás kínai áruházának teljes árukészletét lefoglalta. 

A Bástya Áruház két emeletén foglalt helyet a népszerű üzlet

A nyomozás során kiderült, hogy a cég több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől, törölt adószámú beszállítótól fogadott be gyanús számlákat ruha- és cipőáruról. De hogy! A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékeket be se lehetett szerezni tőlük, ugyanis a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.  

A lelepleződés után a cég 20 millió forintot befizetett készpénzben, ám a többi összeg csak akadozva juttatták el.

Így az esztergomi áruház teljes, 95 millió forint értékű  árukészletét lefoglalta a NAV, végrehajtás indult. Három nap alatt teljesen kipakolták a boltot, a 33 ezer darabból álló árukészletet pedig elektronikus árverésen értékesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A boltnak több alkalmazottja is volt, azt nem tudni, az ő sorsuk mi lesz.

 

