Leépítés

2 órája

Lebontják az egyik legszebb magyar kilátót, fájdalmasan kevés idő jutott neki

Az ország két ikonikus kilátóját is elveszíti idén Magyarország. A piliscsabai Dévényi Antal-kilátó alig tíz év után vált életveszélyessé, és a szakértők szerint nincs esély a megmentésére.

Két közkedvelt magyar kilátó is búcsúzik idén: a Pilisben és a Balaton partján is bontásra ítéltek egy-egy ikonikus tornyot. Mindkettő alig tíz éve épült, mégis olyan mértékű szerkezeti károsodást szenvedett, hogy a szakértők szerint nincs esély a megmentésére. A történet nemcsak a természet erejéről szól, hanem arról is, mennyire sérülékenyek a látványos, fából készült építmények.

Lebontják a híres kilátót - piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátó
Lebontják a híres kilátót Piliscsabán - A Dévényi Antal-kilátó már nem lesz látogatható
Forrás: Google maps

A kilátó sorsa

A Pilisi Parkerdő 2025 őszén megkezdi a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátó bontását. A 2015-ben épült, „Jenga-torony” néven is ismert építmény évente mintegy 30 ezer kirándulót fogadott, és az elmúlt évtizedben a környék egyik legismertebb látványossága lett. Az elmúlt években azonban a tömör, ragasztott faanyag több gombafaj támadását szenvedte el, a szerkezet megdőlt, és a korhadás olyan mértékűvé vált, hogy a szakértői vizsgálatok szerint sem műszakilag, sem gazdaságilag nem javítható. A kilátót már nyár elején biztonsági okokból lezárták. Piliscsaba városa a Facebook oldalán közölte az információkat.

Más kilátók is veszélyben

Nem ez az egyetlen hasonló sorsra jutó építmény: a Balaton egyik legszebb panorámáját kínáló Várhegyi-kilátó Fonyódon szintén bontás előtt áll. A közel 80 millió forintos pályázati forrásból, 2011-ben átadott torony faelemeit házi cincérek és farontó gombák károsították, a szerkezet mára életveszélyessé vált. Bár az állapotromlás már 2021-ben egyértelmű volt, a bontásról csak mostanában születhet végleges döntés, a munkálatokat még idén szeretnék elvégezni.

A két történet arra is felhívja a figyelmet, hogy a fa kilátók látványos, de sérülékeny építmények: a természeti hatások és a kártevők sokszor rövid idő alatt képesek végzetes károkat okozni. A cikkből kiderül, pontosan milyen okok vezettek a bontási döntésekhez, és milyen lépések előzték meg a végső határozatot. 

Kitekintés: hova érdemes ellátogatni

  • Prédikálószék: a Dunakanyar teljes szépségét kínálja, stabil szerkezetű, tematikus túraélményt ad
  • Turul-emlékmű és kilátó – Tatabánya, a Kő-hegyen, ahonnan szép kilátás nyílik a városra és a környékre
  • Kisréti kilátó – Tatabánya mellett, a Turul közelében, erdei környezetben
  • Ranzinger Vince-kilátó – Tatabánya, régi bányász lifttoronyból alakították át, különleges ipari hangulat
  • Kecske-hegyi kilátó – Tatabánya–Felsőgalla közelében, a Gerecse egyik panorámás pontján
  • Somlyó-hegyi kilátó – Dorog közelében, rálátással a városra és a Pilis vonulataira
  • Öreg-kő panorámapont – Általában kirándulóösvényről közelíthető, kilátás a Gerecse és a Duna felé
  • Gete-hegy panorámapont – Tokod és Dorog között, főként gyalogtúrázóknak kedvelt célpont
  • További különleges helyszínek: Velencei-tavi Bence-hegyi kilátó, Badacsonyi Kisfaludy-kilátó, Csóványosi torony – a hazai kilátók változatos arcai 

További kiránduló helyszínekről, melyeket érdemes meglátogatni a vármegyénkben, itt írtunk.

 

 

