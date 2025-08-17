Lebontják az egyik legszebb magyar kilátót, fájdalmasan kevés idő jutott neki

Két közkedvelt magyar kilátó is búcsúzik idén: a Pilisben és a Balaton partján is bontásra ítéltek egy-egy ikonikus tornyot. Mindkettő alig tíz éve épült, mégis olyan mértékű szerkezeti károsodást szenvedett, hogy a szakértők szerint nincs esély a megmentésére. A történet nemcsak a természet erejéről szól, hanem arról is, mennyire sérülékenyek a látványos, fából készült építmények.

Lebontják a híres kilátót Piliscsabán - A Dévényi Antal-kilátó már nem lesz látogatható

A kilátó sorsa

A Pilisi Parkerdő 2025 őszén megkezdi a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátó bontását. A 2015-ben épült, „Jenga-torony” néven is ismert építmény évente mintegy 30 ezer kirándulót fogadott, és az elmúlt évtizedben a környék egyik legismertebb látványossága lett. Az elmúlt években azonban a tömör, ragasztott faanyag több gombafaj támadását szenvedte el, a szerkezet megdőlt, és a korhadás olyan mértékűvé vált, hogy a szakértői vizsgálatok szerint sem műszakilag, sem gazdaságilag nem javítható. A kilátót már nyár elején biztonsági okokból lezárták. Piliscsaba városa a Facebook oldalán közölte az információkat.

Más kilátók is veszélyben

Nem ez az egyetlen hasonló sorsra jutó építmény: a Balaton egyik legszebb panorámáját kínáló Várhegyi-kilátó Fonyódon szintén bontás előtt áll. A közel 80 millió forintos pályázati forrásból, 2011-ben átadott torony faelemeit házi cincérek és farontó gombák károsították, a szerkezet mára életveszélyessé vált. Bár az állapotromlás már 2021-ben egyértelmű volt, a bontásról csak mostanában születhet végleges döntés, a munkálatokat még idén szeretnék elvégezni.

A két történet arra is felhívja a figyelmet, hogy a fa kilátók látványos, de sérülékeny építmények: a természeti hatások és a kártevők sokszor rövid idő alatt képesek végzetes károkat okozni. A cikkből kiderül, pontosan milyen okok vezettek a bontási döntésekhez, és milyen lépések előzték meg a végső határozatot.

Kitekintés: hova érdemes ellátogatni

Prédikálószék: a Dunakanyar teljes szépségét kínálja, stabil szerkezetű, tematikus túraélményt ad

Turul-emlékmű és kilátó – Tatabánya, a Kő-hegyen, ahonnan szép kilátás nyílik a városra és a környékre

Kisréti kilátó – Tatabánya mellett, a Turul közelében, erdei környezetben

Ranzinger Vince-kilátó – Tatabánya, régi bányász lifttoronyból alakították át, különleges ipari hangulat

Kecske-hegyi kilátó – Tatabánya–Felsőgalla közelében, a Gerecse egyik panorámás pontján

Somlyó-hegyi kilátó – Dorog közelében, rálátással a városra és a Pilis vonulataira

Öreg-kő panorámapont – Általában kirándulóösvényről közelíthető, kilátás a Gerecse és a Duna felé

Gete-hegy panorámapont – Tokod és Dorog között, főként gyalogtúrázóknak kedvelt célpont

További különleges helyszínek: Velencei-tavi Bence-hegyi kilátó, Badacsonyi Kisfaludy-kilátó, Csóványosi torony – a hazai kilátók változatos arcai

