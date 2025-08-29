1 órája
Albérlet Magyarországon: ez a papír a bérbeadók titkos fegyvere a bérlők ellen
A bérlők és bérbeadók gyakran kerülnek konfliktusba a lakások kiürítésekor. A kiköltözési nyilatkozat ebben nyújthat megoldást.
A bérlők és bérbeadók közötti jogi kihívások egyik gyakori eszköze a kiköltözési nyilatkozat, amely során a bérlő írásban, közjegyző előtt vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén önként és határidőre elhagyja az albérletet, visszaszolgáltatja azt a bérbeadó birtokába és szükség esetén vállalja a bérleti díj, rezsiköltségek vagy az ingatlanban keletkezett károk megtérítését is.
A kiköltözési nyilatkozat: hogyan működik és mire figyeljünk?
A MOKK szakértője szerint, a nyilatkozat érvényességéhez a közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, jogcímét, a teljesítés módját és határidejét, valamint a felek nevét. Ha a kötelezettség feltételhez vagy időponthoz kötött, azt is a közokiratnak kell tanúsítania.
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéhez a bérlő személyes megjelenése szükséges a közjegyzőnél. Az elektronikus aláírás önmagában nem elegendő. Ha a teljes bérleti szerződést is közjegyzői okiratba foglalják, a bérbeadó jelenléte is kötelező.
A kiköltözési nyilatkozat hatékony eszköz a bérbeadó számára, hogy gyorsan és jogszerűen biztosítsa a bérlemény kiürítését, ugyanakkor a bérlő jogait is tiszteletben kell tartani. Megfelelő tájékozódással és jogi tanácsadással mindkét fél elkerülheti a konfliktusokat, és biztosíthatja, hogy a bérleti viszony lezárása zökkenőmentesen történjen.
Előnyök és hátrányok
Előnyök a bérbeadó számára:
- Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat gyors jogi eszközt ad a bérlő kötelezettségeinek érvényesítésére.
- A nyilatkozat révén a bérbeadó pereskedés nélkül kérheti a végrehajtást, ha a bérlő nem költözik ki.
Előnyök a bérlő számára (teljes közjegyzői szerződés esetén):
- A közjegyző által készített teljes bérleti szerződés mindkét félnek jogi védelmet biztosít.
- A bérlő garanciát kap arra, hogy a bérleti díjat nem emelhetik meg indokolatlanul.
- A kauciót nem tarthatják vissza jogtalanul.
- Nem lehet jogsértő módon kilakoltatni, ha a bérlő nem követ el szerződésszegést.
Hátrányok / kockázatok:
- Az egyoldalú nyilatkozat főként a bérbeadót védi, így a bérlő számára önmagában kevés jogbiztonságot nyújt.
- Ha a teljes bérleti szerződés közjegyzői közreműködés nélkül készül, előfordulhat, hogy lényeges szempontok kimaradnak, ami későbbi jogvitákhoz vezethet.
Gyakori hibák és elkerülésük
Fontos, hogy a nyilatkozatot csak érvényes, mindkét fél által aláírt bérleti szerződés után készítsék. Érdemes a bérlemény adatait ellenőrizni az e-hiteles tulajdoni lapon, hogy minden információ helyes legyen az okiratban.
A közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott szigorú alaki követelmények elmulasztása, például a közjegyzői okirat felolvasásának hiánya, a dokumentum közokirati jellegét veszélyeztetheti. A meghatározott cselekmények, például a kiköltözés végrehajtásának díja 5000 forint.
Mi történik, ha a bérlő nem költözik ki?
A bérbeadó felkeresheti az okiratot szerkesztő közjegyzőt, aki kérésre elrendelheti a végrehajtást. A nyilatkozat közvetlen végrehajtási záradékkal rendelkezik, így a bérbeadó számára gyors jogérvényesítést tesz lehetővé.
Tehát ez a nyilatkozat gyors jogi biztosítékot nyújt a bérbeadónak, mert a közjegyzői okirat bírósági per nélkül, közvetlenül végrehajtható, így a bérlő kötelezettségeinek elmulasztása esetén a birtokbaadás biztosítása egyszerűen érvényesíthető. Az elmúlt években a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat rendkívül elterjedt a magyar lakáspiacon, a bérbeadók rendszerint a birtokbaadás feltételéül szabják a bérlő kötelezettségvállalását.
