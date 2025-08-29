Albérlet Magyarországon: ez a papír a bérbeadók titkos fegyvere a bérlők ellen

A bérlők és bérbeadók közötti jogi kihívások egyik gyakori eszköze a kiköltözési nyilatkozat, amely során a bérlő írásban, közjegyző előtt vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén önként és határidőre elhagyja az albérletet, visszaszolgáltatja azt a bérbeadó birtokába és szükség esetén vállalja a bérleti díj, rezsiköltségek vagy az ingatlanban keletkezett károk megtérítését is.

Bérlő és a bérbeadó közötti kiköltözési nyilatkozat előnyei és kockázatai a bérleti piacon.

Forrás: pexel.hu

A kiköltözési nyilatkozat: hogyan működik és mire figyeljünk?

A MOKK szakértője szerint, a nyilatkozat érvényességéhez a közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, jogcímét, a teljesítés módját és határidejét, valamint a felek nevét. Ha a kötelezettség feltételhez vagy időponthoz kötött, azt is a közokiratnak kell tanúsítania.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéhez a bérlő személyes megjelenése szükséges a közjegyzőnél. Az elektronikus aláírás önmagában nem elegendő. Ha a teljes bérleti szerződést is közjegyzői okiratba foglalják, a bérbeadó jelenléte is kötelező.

A kiköltözési nyilatkozat hatékony eszköz a bérbeadó számára, hogy gyorsan és jogszerűen biztosítsa a bérlemény kiürítését, ugyanakkor a bérlő jogait is tiszteletben kell tartani. Megfelelő tájékozódással és jogi tanácsadással mindkét fél elkerülheti a konfliktusokat, és biztosíthatja, hogy a bérleti viszony lezárása zökkenőmentesen történjen.

Előnyök és hátrányok

Előnyök a bérbeadó számára:

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat gyors jogi eszközt ad a bérlő kötelezettségeinek érvényesítésére.

A nyilatkozat révén a bérbeadó pereskedés nélkül kérheti a végrehajtást, ha a bérlő nem költözik ki.

Előnyök a bérlő számára (teljes közjegyzői szerződés esetén):

A közjegyző által készített teljes bérleti szerződés mindkét félnek jogi védelmet biztosít.

A bérlő garanciát kap arra, hogy a bérleti díjat nem emelhetik meg indokolatlanul.

A kauciót nem tarthatják vissza jogtalanul.

Nem lehet jogsértő módon kilakoltatni, ha a bérlő nem követ el szerződésszegést.

Hátrányok / kockázatok:

Az egyoldalú nyilatkozat főként a bérbeadót védi, így a bérlő számára önmagában kevés jogbiztonságot nyújt.

Ha a teljes bérleti szerződés közjegyzői közreműködés nélkül készül, előfordulhat, hogy lényeges szempontok kimaradnak, ami későbbi jogvitákhoz vezethet.

Gyakori hibák és elkerülésük

Fontos, hogy a nyilatkozatot csak érvényes, mindkét fél által aláírt bérleti szerződés után készítsék. Érdemes a bérlemény adatait ellenőrizni az e-hiteles tulajdoni lapon, hogy minden információ helyes legyen az okiratban.