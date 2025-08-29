augusztus 29., péntek

Bérlői jogok

2 órája

Albérlet Magyarországon: ez a papír a bérbeadók titkos fegyvere a bérlők ellen

Címkék#közjegyző#bérbeadó#albérlő#bérlő#nyilatkozat

A bérlők és bérbeadók gyakran kerülnek konfliktusba a lakások kiürítésekor. A kiköltözési nyilatkozat ebben nyújthat megoldást.

Balogh Rebeka

A bérlők és bérbeadók közötti jogi kihívások egyik gyakori eszköze a kiköltözési nyilatkozat, amely során a bérlő írásban, közjegyző előtt vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén önként és határidőre elhagyja az albérletet, visszaszolgáltatja azt a bérbeadó birtokába és szükség esetén vállalja a bérleti díj, rezsiköltségek vagy az ingatlanban keletkezett károk megtérítését is. 

Bérlő és a bérbeadó közötti kiköltözési nyilatkozat előnyei és kockázatai a bérleti piacon. Forrás: pexel.hu
Bérlő és a bérbeadó közötti kiköltözési nyilatkozat előnyei és kockázatai a bérleti piacon.
Forrás: pexel.hu

A kiköltözési nyilatkozat: hogyan működik és mire figyeljünk?

A MOKK szakértője szerint, a nyilatkozat érvényességéhez a közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, jogcímét, a teljesítés módját és határidejét, valamint a felek nevét. Ha a kötelezettség feltételhez vagy időponthoz kötött, azt is a közokiratnak kell tanúsítania.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéhez a bérlő személyes megjelenése szükséges a közjegyzőnél. Az elektronikus aláírás önmagában nem elegendő. Ha a teljes bérleti szerződést is közjegyzői okiratba foglalják, a bérbeadó jelenléte is kötelező.

A kiköltözési nyilatkozat hatékony eszköz a bérbeadó számára, hogy gyorsan és jogszerűen biztosítsa a bérlemény kiürítését, ugyanakkor a bérlő jogait is tiszteletben kell tartani. Megfelelő tájékozódással és jogi tanácsadással mindkét fél elkerülheti a konfliktusokat, és biztosíthatja, hogy a bérleti viszony lezárása zökkenőmentesen történjen.

Előnyök és hátrányok

Előnyök a bérbeadó számára:

  • Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat gyors jogi eszközt ad a bérlő kötelezettségeinek érvényesítésére.
  • A nyilatkozat révén a bérbeadó pereskedés nélkül kérheti a végrehajtást, ha a bérlő nem költözik ki.

Előnyök a bérlő számára (teljes közjegyzői szerződés esetén):

  • A közjegyző által készített teljes bérleti szerződés mindkét félnek jogi védelmet biztosít.
  • A bérlő garanciát kap arra, hogy a bérleti díjat nem emelhetik meg indokolatlanul.
  • A kauciót nem tarthatják vissza jogtalanul.
  • Nem lehet jogsértő módon kilakoltatni, ha a bérlő nem követ el szerződésszegést.

Hátrányok / kockázatok:

  • Az egyoldalú nyilatkozat főként a bérbeadót védi, így a bérlő számára önmagában kevés jogbiztonságot nyújt.
  • Ha a teljes bérleti szerződés közjegyzői közreműködés nélkül készül, előfordulhat, hogy lényeges szempontok kimaradnak, ami későbbi jogvitákhoz vezethet.

Gyakori hibák és elkerülésük

Fontos, hogy a nyilatkozatot csak érvényes, mindkét fél által aláírt bérleti szerződés után készítsék. Érdemes a bérlemény adatait ellenőrizni az e-hiteles tulajdoni lapon, hogy minden információ helyes legyen az okiratban.

A közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott szigorú alaki követelmények elmulasztása, például a közjegyzői okirat felolvasásának hiánya, a dokumentum közokirati jellegét veszélyeztetheti. A meghatározott cselekmények, például a kiköltözés végrehajtásának díja 5000 forint.

Mi történik, ha a bérlő nem költözik ki?

A bérbeadó felkeresheti az okiratot szerkesztő közjegyzőt, aki kérésre elrendelheti a végrehajtást. A nyilatkozat közvetlen végrehajtási záradékkal rendelkezik, így a bérbeadó számára gyors jogérvényesítést tesz lehetővé.

Tehát ez a nyilatkozat gyors jogi biztosítékot nyújt a bérbeadónak, mert a közjegyzői okirat bírósági per nélkül, közvetlenül végrehajtható, így a bérlő kötelezettségeinek elmulasztása esetén a birtokbaadás biztosítása egyszerűen érvényesíthető. Az elmúlt években a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat rendkívül elterjedt a magyar lakáspiacon, a bérbeadók rendszerint a birtokbaadás feltételéül szabják a bérlő kötelezettségvállalását.

 

