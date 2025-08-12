KFC Komárno stadionfelújítása a célegyenesben – szeptemberre elkészülhet az aréna

A felvidéki magyar klub történetének egyik legnagyobb beruházásáról van szó, amely hosszú távra meghatározhatja a város sportéletét. Már több mint 2 éve zajlik az észak-komáromi KFC stadion felújítása, mely jócskán elcsúszott a határidőkkel. Idén februárban már átadásra készen kellett volna csillognia, ám akkor még félkész állapotban volt csupán. A projekt jelentőségét az is mutatja, hogy a klub fennállása óta először jutott fel a szlovák élvonalba, így sürgetővé vált egy korszerű, a nemzetközi előírásoknak is megfelelő stadion kialakítása.

Az észak-komáromi KFC stadion felújítása a végéhez közeledik

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Már nincs messze, hogy elkészüljön a KFC stadionja

2025 júniusára a stadion körülbelül 80 százalékos készültségen állt. Az új pálya már elkészült, a lelátók állnak, a főépület belső munkái zajlanak. A kivitelező, Csémy Attila szerint a legnehezebb időszakon már túl vannak, és minden esély megvan rá, hogy az őszi szezon második felében már saját pályán játszhasson a KFC Komárno. A munkálatok 2023 tavaszán kezdődtek, a kivitelezést a szlovák Delaty 9 Project és a magyar Fejér-B.Á.L. Építő Zrt. közösen végzi.

Magyar kormánytámogatás

A felújításhoz a magyar kormány több mint hatmillió eurós támogatást nyújtott. Emellett Komárom városa 20 évre jelképes, mindössze 1 eurós éves bérleti díj ellenében adta át a létesítményt a klubnak.

A tervek között szerepel a lelátók teljes megújítása, fűthető pálya, új öltözők, fedett szektorok, valamint egy multifunkciós főépület wellnessrészleggel és 20 szobás szállással. A stadion befogadóképessége várhatóan 5500 fő lesz.

Csúszások, kihívások és 52 napos leállás

Bár az eredeti cél az volt, hogy a stadion 2025 februárjára elkészüljön, a kivitelezés több akadályba ütközött. Régészeti vizsgálatok, szigorodó építési előírások és pénzügyi nehézségek miatt a munka jelentősen elhúzódott.

2025 elején egy 52 napos leállás is hátráltatta a munkálatokat, így az átadás új céldátuma július 31. lett. Ez is módosult, jelenleg a tervek szerint szeptemberre készülhet el teljesen a komplexum.

Tavaly januárban még így nézett ki a stadion és környéke

Fotó: M.B. / Forrás: 24 Óra

Kényszerű vendégszereplés után végre otthon készülhetnek

A stadionfelújítás miatt a KFC Komárno játékosai az elmúlt szezonokban igazi vándoréletet éltek. Hazai meccseiket ideiglenesen Aranyosmaróton játszották, az edzéseket pedig különböző idegen pályákon tartották. Idén nyáron azonban fordult a kocka: a felújítás már olyan fázisba ért, hogy a csapat visszatérhetett a saját pályájára. A nyári alapozást így már Komáromban, a megszokott környezetben tarthatták meg.