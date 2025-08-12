augusztus 12., kedd

Labdarúgás

1 órája

KFC Komárno stadionfelújítása a célegyenesben – szeptemberre elkészülhet az aréna

Több mint két éve zajlik az észak-komáromi stadion felújítása, amely a tervek szerint idén ősszel fejeződik be. A KFC Komárno számára az új, modern aréna nemcsak kényelmesebb körülményeket teremt, hanem erősítheti a csapat hazai teljesítményét is. A többfunkciós létesítmény sport- és kulturális eseményeknek egyaránt otthont ad majd.

Kemma.hu

A felvidéki magyar klub történetének egyik legnagyobb beruházásáról van szó, amely hosszú távra meghatározhatja a város sportéletét. Már több mint 2 éve zajlik az észak-komáromi KFC stadion felújítása, mely jócskán elcsúszott a határidőkkel. Idén februárban már átadásra készen kellett volna csillognia, ám akkor még félkész állapotban volt csupán. A projekt jelentőségét az is mutatja, hogy a klub fennállása óta először jutott fel a szlovák élvonalba, így sürgetővé vált egy korszerű, a nemzetközi előírásoknak is megfelelő stadion kialakítása.

A komáromi KFC stadion már hamarosan elkészül.
Az észak-komáromi KFC stadion felújítása a végéhez közeledik
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

Már nincs messze, hogy elkészüljön a KFC stadionja

2025 júniusára a stadion körülbelül 80 százalékos készültségen állt. Az új pálya már elkészült, a lelátók állnak, a főépület belső munkái zajlanak. A kivitelező, Csémy Attila szerint a legnehezebb időszakon már túl vannak, és minden esély megvan rá, hogy az őszi szezon második felében már saját pályán játszhasson a KFC Komárno. A munkálatok 2023 tavaszán kezdődtek, a kivitelezést a szlovák Delaty 9 Project és a magyar Fejér-B.Á.L. Építő Zrt. közösen végzi.

Magyar kormánytámogatás

A felújításhoz a magyar kormány több mint hatmillió eurós támogatást nyújtott. Emellett Komárom városa 20 évre jelképes, mindössze 1 eurós éves bérleti díj ellenében adta át a létesítményt a klubnak.

A tervek között szerepel a lelátók teljes megújítása, fűthető pálya, új öltözők, fedett szektorok, valamint egy multifunkciós főépület wellnessrészleggel és 20 szobás szállással. A stadion befogadóképessége várhatóan 5500 fő lesz.

Csúszások, kihívások és 52 napos leállás

Bár az eredeti cél az volt, hogy a stadion 2025 februárjára elkészüljön, a kivitelezés több akadályba ütközött. Régészeti vizsgálatok, szigorodó építési előírások és pénzügyi nehézségek miatt a munka jelentősen elhúzódott. 

2025 elején egy 52 napos leállás is hátráltatta a munkálatokat, így az átadás új céldátuma július 31. lett. Ez is módosult, jelenleg a tervek szerint szeptemberre készülhet el teljesen a komplexum.

KFC Komárom stadion
Tavaly januárban még így nézett ki a stadion és környéke
Fotó: M.B. / Forrás:  24 Óra

Kényszerű vendégszereplés után végre otthon készülhetnek

A stadionfelújítás miatt a KFC Komárno játékosai az elmúlt szezonokban igazi vándoréletet éltek. Hazai meccseiket ideiglenesen Aranyosmaróton játszották, az edzéseket pedig különböző idegen pályákon tartották. Idén nyáron azonban fordult a kocka: a felújítás már olyan fázisba ért, hogy a csapat visszatérhetett a saját pályájára. A nyári alapozást így már Komáromban, a megszokott környezetben tarthatták meg.

A stadion kapui már a klub színeiben pompáznak
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

Több mint stadion – új közösségi tér is lesz

A beruházás nemcsak a sportéletet érinti: a készülő létesítmény többfunkciós közösségi térként is szolgálhat majd. Koncertek, kulturális rendezvények és egyéb városi programok is helyet kaphatnak az új stadionban, amely így a helyiek mindennapjainak fontos része lehet.

A szurkolók pedig már most izgatottan várják, hogy újra a saját pályájukon buzdíthassák a csapatot. Az új stadion nemcsak kényelmesebb, hanem méltó környezetet is biztosít majd a felvidéki magyar futball számára.

 

