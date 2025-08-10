augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

17°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiltás

39 perce

Bringával tilos behajtani, mégis sokan megszegik a szabályt

Címkék#Öreg-tó#Fáklya utca#gyalogos#balesetveszélyes#forgalom#szabály#kerékpár#útvonal

Bár évek óta érvényben van a nyári hétvégi korlátozás, mégis sokan tekernek az Öreg-tó partján a gyalogosoknak fenntartott sétányon. A vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti szakaszon kerékpárral tilos közlekedni.

Kemma.hu

Bár évek óta tilos, mégis rendszeresen bringások tucatjai tekernek hétvégente az Öreg-tó partján, azon a sétányon, ahol nyári szombatokon és vasárnapokon kizárólag gyalogosok közlekedhetnének. A szabályt 2021-ben vezették be a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében, mégis sokan figyelmen kívül hagyják, hogy kerékpárral tilos a sétányra hajtani. 

Bár évek óta érvényben van a nyári hétvégi korlátozás, mégis sokan tekernek az Öreg-tó partján a gyalogosoknak fenntartott sétányon. A vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti szakaszon kerékpárral tilos közlekedni.
Az Öreg-tó partján a vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti szakaszon szombaton és vasárnap kerékpárral tilos közlekedni. Mégis sokan tekernek arra a hétvégén
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A tatai önkormányzat döntése értelmében május 1. és szeptember 30. között, szombat-vasárnaponként a vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti, mintegy két kilométeres szakaszon tilos kerékpárral közlekedni. A korlátozás nem csak a bringásokra vonatkozik: a Dotto kisvonat is másik útvonalra terelődik ebben az időszakban. A cél, hogy a nyári hétvégéken a tópart ezen szakasza teljes mértékben a gyalogosoké legyen, biztonságosabbá téve a sétálást, kocogást és a turistaforgalmat.

Kerékpárral tilos az Öreg-tó 

Mürkl Levente, a környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda vezetője még a bevezetés idején hangsúlyozta: a nyári időszakban különösen nagy a forgalom a sétányon, és a gyalogosok, biciklisek, rollerrel vagy más elektromos eszközzel közlekedők gyakran nehezen férnek el egymás mellett. A helyzet könnyen balesetveszélyessé válhat, különösen a hétvégi csúcsidőben.

A szabályozás nem hagyja út nélkül a kerékpárosokat: a Malom utca és a Fáklya utca között futó, Tatabánya felől érkező Által-ér völgyi kerékpárút gyorsabb és biztonságosabb alternatívát kínál. Az elektromos rollerekkel közlekedőknek is ezt a Vértesszőlősi úttal párhuzamosan futó útvonalat javasolják.

A tiltás ellenére azonban sok bringás továbbra is a tóparti sétányt választja, figyelmen kívül hagyva a táblákat és a szabályt. Így minden nyári hétvégén újra felmerül a kérdés: mikor lesz valóban bringamentes övezet az Öreg-tó partján, és hogyan lehetne a szabályokat hatékonyabban betartatni?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu