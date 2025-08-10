Bringával tilos behajtani, mégis sokan megszegik a szabályt

Bár évek óta tilos, mégis rendszeresen bringások tucatjai tekernek hétvégente az Öreg-tó partján, azon a sétányon, ahol nyári szombatokon és vasárnapokon kizárólag gyalogosok közlekedhetnének. A szabályt 2021-ben vezették be a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében, mégis sokan figyelmen kívül hagyják, hogy kerékpárral tilos a sétányra hajtani.

Az Öreg-tó partján a vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti szakaszon szombaton és vasárnap kerékpárral tilos közlekedni. Mégis sokan tekernek arra a hétvégén

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A tatai önkormányzat döntése értelmében május 1. és szeptember 30. között, szombat-vasárnaponként a vízi vágóhíd és a Fáklya utca közötti, mintegy két kilométeres szakaszon tilos kerékpárral közlekedni. A korlátozás nem csak a bringásokra vonatkozik: a Dotto kisvonat is másik útvonalra terelődik ebben az időszakban. A cél, hogy a nyári hétvégéken a tópart ezen szakasza teljes mértékben a gyalogosoké legyen, biztonságosabbá téve a sétálást, kocogást és a turistaforgalmat.

Kerékpárral tilos az Öreg-tó

Mürkl Levente, a környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda vezetője még a bevezetés idején hangsúlyozta: a nyári időszakban különösen nagy a forgalom a sétányon, és a gyalogosok, biciklisek, rollerrel vagy más elektromos eszközzel közlekedők gyakran nehezen férnek el egymás mellett. A helyzet könnyen balesetveszélyessé válhat, különösen a hétvégi csúcsidőben.

A szabályozás nem hagyja út nélkül a kerékpárosokat: a Malom utca és a Fáklya utca között futó, Tatabánya felől érkező Által-ér völgyi kerékpárút gyorsabb és biztonságosabb alternatívát kínál. Az elektromos rollerekkel közlekedőknek is ezt a Vértesszőlősi úttal párhuzamosan futó útvonalat javasolják.

A tiltás ellenére azonban sok bringás továbbra is a tóparti sétányt választja, figyelmen kívül hagyva a táblákat és a szabályt. Így minden nyári hétvégén újra felmerül a kérdés: mikor lesz valóban bringamentes övezet az Öreg-tó partján, és hogyan lehetne a szabályokat hatékonyabban betartatni?