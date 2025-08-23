1 órája
Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig
A Képes történelem 98. részében Dallos István helytörténész, fotóművész ismét nagyon sok fotót mutatott be. Tatabányát ábrázolják és a város gazdasági, kulturális életét 1998. második félévében. Ezúttal is Sugár Gabriellával beszélgetett.
A Képes történelem 98. részében a Bányászati és Ipari Skanzenben lévő Hidegzuhany Galériájában a Békák című kiállítás látható, amelyek kicsi, fém változatából ma a felsőgallai német nemzetiségi óvodában lehet felleni egyet-kettőt. Mindegyik Varkoly László képzőművész alkotása.
Podcast: erről szól a Képes történelem 98. része
Irodalmi alkotótáborba csöppenünk, az Irodalmi Bunker egy eseményére, majd nemzetközi fémszobrász szimpóziumba. Látható senior úszóbajnokság, a Turul emlékműnél egy skót szoknyás, aki egy városi küldöttség tagjaként látogatott el Tatabányára, és az új kórházi pavilon is.
Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséigFotók: Tatabányai Múzeum / Dallos István
A Zaba – Barlang – Vértesszőlősön is érdekes színfoltja volt az akkori vendéglátó egységeknek, ahogy a kajak-póló mérkőzés is. Ekkor avatták a tatabányai fogdát a rendőrségen, a választások kapcsán láthatóak kopogtató cédulák, a kamara, vagy a Közszolgáltatók a környezetért címmel meghirdetett környezettudatosságra is nevelő program egy eseménye. A Tarjáni Fesztivál egy villanása után a Bánhidai szüreti felvonulásra csöppenünk, majd egy játszótér avatóra.
A felsőgallai szüreti felvonulás után a Radír Rádió látható, majd egy százéves tatabányai köszöntése. Bede István 1998-ban töltötte be a 100. életévét. A képek zárásaként a nemrégiben elhunyt Zámbó Kornál látható a kórház gyerekosztályának készített mesefala előtt.
Kemma.hu podcast
