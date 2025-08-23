augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu podcast

1 órája

Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig

Címkék#Kemma podcast#Dallos István#képes történelem#történelem#program

A Képes történelem 98. részében Dallos István helytörténész, fotóművész ismét nagyon sok fotót mutatott be. Tatabányát ábrázolják és a város gazdasági, kulturális életét 1998. második félévében. Ezúttal is Sugár Gabriellával beszélgetett.

Kemma.hu

A Képes történelem 98. részében a Bányászati és Ipari Skanzenben lévő Hidegzuhany Galériájában a Békák című kiállítás látható, amelyek kicsi, fém változatából ma a felsőgallai német nemzetiségi óvodában lehet felleni egyet-kettőt. Mindegyik Varkoly László képzőművész alkotása.

Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig
Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig
Fotó:  Tatabányai Múzeum / Dallos István / Forrás:  Tatabányai Múzeum / Dallos István

Podcast: erről szól a Képes történelem 98. része

Irodalmi alkotótáborba csöppenünk, az Irodalmi Bunker egy eseményére, majd nemzetközi fémszobrász szimpóziumba. Látható senior úszóbajnokság, a Turul emlékműnél egy skót szoknyás, aki egy városi küldöttség tagjaként látogatott el Tatabányára, és az új kórházi pavilon is.

Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig

Fotók: Tatabányai Múzeum / Dallos István

A Zaba – Barlang – Vértesszőlősön is érdekes színfoltja volt az akkori vendéglátó egységeknek, ahogy a kajak-póló mérkőzés is. Ekkor avatták a tatabányai fogdát a rendőrségen, a választások kapcsán láthatóak kopogtató cédulák, a kamara, vagy a Közszolgáltatók a környezetért címmel meghirdetett környezettudatosságra is nevelő program egy eseménye. A Tarjáni Fesztivál egy villanása után a Bánhidai szüreti felvonulásra csöppenünk, majd egy játszótér avatóra. 

A felsőgallai szüreti felvonulás után a Radír Rádió látható, majd egy százéves tatabányai köszöntése. Bede István 1998-ban töltötte be a 100. életévét. A képek zárásaként a nemrégiben elhunyt Zámbó Kornál látható a kórház gyerekosztályának készített mesefala előtt.

Kemma.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu