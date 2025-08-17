augusztus 17., vasárnap

Képes történelem 97.

38 perce

Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei +fotók

Címkék#podcast#tatabánya#Képes történelem

A Képes történelem 97. részében Dallos István helytörténész, fotóművész ismét igen változatos fotókat mutatott Tatabánya múltjából. Ezúttal is Sugár Gabriellával beszélgetett.

Sugár Gabi

A Képes történelem 97. részének képeiben láthatunk sörcsapolást Sárberekben 1998-ból, a Bólyai általános iskola egy születésnapi ünnepségét, majd egy szintén örök témát: a kátyúzást.

Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei
Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei 
Fotó: Tatabányai Múzeum/Dallos István / Forrás: Tatabányai Múzeum/Dallos István

Podcast: erről szól a Képes történelem 97. része

Habsburg Ottó Tatabánya vendége volt, majd a skanzenben az egykori fürdőből Luis Viktor alkotásaival gazdagított Hangfürdőben találjuk magunkat. Dallos István is feltűnik ezen a fotón.

Az ASG Gépgyártó után a Jászai Színház, és a Jászai Gyűrű átadása, s ismét a Gerecse Étterem és szálló látszik, amely később Birodalomként működött, ahol diszkókat szerveztek a fiataloknak – itt már a romlást tapasztaljuk. Miután bezárták, hajléktalanok vették birtokba az épületet. 

GALÉRIA: Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei (Fotó: Dallos István)

Fotók: Dallos István

A Radír Rádió, majd egy Új Forrás bemutató után Pedagógus Nap, a Kölcsey Galéria, a Váci Mihály Általános Iskola egy-egy pillanata látszik, a város felett kúszó csillepálya is feltűnik, majd 1998-as átadások: a kórház új pavilonja és a kisbéri összekötő út mellett még strandkörképet is láthatunk.

