1 órája
Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei +fotók
A Képes történelem 97. részében Dallos István helytörténész, fotóművész ismét igen változatos fotókat mutatott Tatabánya múltjából. Ezúttal is Sugár Gabriellával beszélgetett.
A Képes történelem 97. részének képeiben láthatunk sörcsapolást Sárberekben 1998-ból, a Bólyai általános iskola egy születésnapi ünnepségét, majd egy szintén örök témát: a kátyúzást.
Podcast: erről szól a Képes történelem 97. része
Habsburg Ottó Tatabánya vendége volt, majd a skanzenben az egykori fürdőből Luis Viktor alkotásaival gazdagított Hangfürdőben találjuk magunkat. Dallos István is feltűnik ezen a fotón.
Az ASG Gépgyártó után a Jászai Színház, és a Jászai Gyűrű átadása, s ismét a Gerecse Étterem és szálló látszik, amely később Birodalomként működött, ahol diszkókat szerveztek a fiataloknak – itt már a romlást tapasztaljuk. Miután bezárták, hajléktalanok vették birtokba az épületet.
GALÉRIA: Képes történelem 97.: Átadások, ünnepek mellett a Birodalom bukásának pillanatképei (Fotó: Dallos István)Fotók: Dallos István
A Radír Rádió, majd egy Új Forrás bemutató után Pedagógus Nap, a Kölcsey Galéria, a Váci Mihály Általános Iskola egy-egy pillanata látszik, a város felett kúszó csillepálya is feltűnik, majd 1998-as átadások: a kórház új pavilonja és a kisbéri összekötő út mellett még strandkörképet is láthatunk.