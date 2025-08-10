Képes történelem 96.: Képek, szobrok, események Tatabánya 1998-as éveiből +fotók

A Képes történelem 96. részében láthatunk jellegzetes szobrokat középületek előtt, amelyek az évtizedekkel ezelőtti arcukat mutatják. Felvillan Újváros, a József Attila Könyvtár, Felsőgalla, Ótelep, a Belváros.

Képes történelem 96.: Képek, szobrok, események Tatabánya 1998-as éveiből

Fotó: Tatabányai Múzeum / Dallos István / Forrás: Tatabányai Múzeum / Dallos István

A társadalmi élet eseményeibe is bepillantást nyerhetünk: egyeztetések, egykori városi és vármegyei vezetők mellett a Radír Rádió egykori lemezlovasa, Gusztafik Tibor és Csepregi Éva is feltűnik.