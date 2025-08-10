1 órája
Képes történelem 96.: Képek, szobrok, események Tatabánya 1998-as éveiből +fotók
A Képes történelem 96. részében Dallos István helytörténész, fotóművész ismét igen változatos fotókat mutatott meg 1998-ból. Ezúttal is Sugár Gabriellával beszélgetett.
A Képes történelem 96. részében láthatunk jellegzetes szobrokat középületek előtt, amelyek az évtizedekkel ezelőtti arcukat mutatják. Felvillan Újváros, a József Attila Könyvtár, Felsőgalla, Ótelep, a Belváros.
A társadalmi élet eseményeibe is bepillantást nyerhetünk: egyeztetések, egykori városi és vármegyei vezetők mellett a Radír Rádió egykori lemezlovasa, Gusztafik Tibor és Csepregi Éva is feltűnik.
GALÉRIA: Képes történelem 96.: Képek, szobrok, események Tatabánya 1998-as éveiből (Fotó: Dallos István)Fotók: Dallos István
Láthatjuk a XIV-es akna felújítását, egy számítástechnikai cég bemutatóját, amely már akkor a virtuális világba kalauzolta a nézőket.
A Tatai Televízió stábja is megjelenik, majd az ipari parkban egy gyár átadásán találjuk magunkat, a kisbéri összekötőútról pedig egy kistérségi egyeztetésbe csöppenünk, majd választási plakátok és a Rugógyár avatója látható a fotókon.
Hallgasd meg a Képes történelem 96. részét
Kemma.hu podcast
