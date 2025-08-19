KenyérKaland a Monostori erődben – ünnepi program augusztus 20-án

A magyar hagyományok ápolásának részeként évről évre megünnepeljük az Ország Kenyerét, amely hazánk egyik meghatározó szimbóluma. Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás ünnepe, hanem a közösségi élmények és a hagyományőrzés napja is. A komáromi Monostori erőd idén is különleges programokkal készül: a KenyérKaland minden korosztály számára tartogat érdekességeket, legyen szó játékról, gasztronómiáról vagy éppen történelemről.

Friss kenyér – az államalapítás ünnepének jelképe

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Kenyér, ízek, játék, kalandok

A KenyérKaland elnevezésű esemény augusztus 20-án 13 és 22 óra között várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy az államalapítás ünnepét egy egész napos családi élménnyé formálják, ahol a hagyomány, a kaland és a közös kikapcsolódás találkozik.

A gyerekek kincskeresésen és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, a pékmester foglalkozás és a kenyérkóstoló pedig a frissen sült kenyér illatát és ízét hozza közelebb mindenkihez. A tematikus filmvetítések és a jelmezes tárlatvezetések az erőd múltját idézik meg, míg az esti tárlatvezetések sejtelmes hangulatot teremtenek a történelmi falak között.

A programok között helyet kap az ünnepi puskamustra is, amely látványos betekintést nyújt a katonai hagyományokba. Az egész napos rendezvény célja, hogy méltó módon ünnepeljük az államalapítást, és közben minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb kikapcsolódási lehetőséget.