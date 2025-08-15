1 órája
Illatok és ízek Sárisápon – hétvégi program, amely összehozza a közösséget
Egy nap, ami a hagyományokról szól. A kenyér most mindenkit összehoz. Sárisápon újra életre kel az Új Kenyér Ünnepe, ahol helyi pékek és otthonsütők mutatják be féltve őrzött receptjeiket.
Frissen sült kenyér illata lengi majd be Sárisápot augusztus 16-án, amikor az Új Kenyér Ünnepéhez kapcsolódva újra megrendezik a hagyományos kenyér- és kalácskiállítást. A közösségi esemény nemcsak az ízekről, hanem a hagyományok ápolásáról és az összetartozásról is szól.
A kenyér, amely összehozza a közösséget
A szervezők mindenkit bátorítanak, hogy nevezzen be saját sütésű kenyerével vagy kalácsával – legyen az egy féltve őrzött családi recept, frissen kísérletezett különlegesség vagy a legkedvesebb kovászos finomság. A kiállításra szánt süteményeket augusztus 15-én 8 és 18 óra között, illetve augusztus 16-án 8 és 10 óra között lehet leadni a közösségi térben (Malom utca 3.).
Információink szerint a térség településeiről is hoznak egy-egy kenyeret a kiállításra. Aki ellátogat, nemcsak a finom illatokkal találkozhat, hanem megismerheti a helyi pékek és otthonsütők történeteit is – hiszen minden cipó és kalács egy szelet közösség. Az esemény részleteiről a Facebook oldalon olvashattok.