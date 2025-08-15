augusztus 15., péntek

Esemény

1 órája

Illatok és ízek Sárisápon – hétvégi program, amely összehozza a közösséget

Címkék#kenyérkiállítás#esemény#Sárisáp#kenyér

Egy nap, ami a hagyományokról szól. A kenyér most mindenkit összehoz. Sárisápon újra életre kel az Új Kenyér Ünnepe, ahol helyi pékek és otthonsütők mutatják be féltve őrzött receptjeiket.

Kemma.hu

Frissen sült kenyér illata lengi majd be Sárisápot augusztus 16-án, amikor az Új Kenyér Ünnepéhez kapcsolódva újra megrendezik a hagyományos kenyér- és kalácskiállítást. A közösségi esemény nemcsak az ízekről, hanem a hagyományok ápolásáról és az összetartozásról is szól.

Frissen sült kenyér az egyik sárisápi hölgytől - Varga Nikitől
Frissen sült kenyér az egyik sárisápi hölgytől - Varga Nikitől
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A kenyér, amely összehozza a közösséget

A szervezők mindenkit bátorítanak, hogy nevezzen be saját sütésű kenyerével vagy kalácsával – legyen az egy féltve őrzött családi recept, frissen kísérletezett különlegesség vagy a legkedvesebb kovászos finomság. A kiállításra szánt süteményeket augusztus 15-én 8 és 18 óra között, illetve augusztus 16-án 8 és 10 óra között lehet leadni a közösségi térben (Malom utca 3.).

Információink szerint a térség településeiről is hoznak egy-egy kenyeret a kiállításra. Aki ellátogat, nemcsak a finom illatokkal találkozhat, hanem megismerheti a helyi pékek és otthonsütők történeteit is – hiszen minden cipó és kalács egy szelet közösség. Az esemény részleteiről a Facebook oldalon olvashattok.

