Illatok és ízek Sárisápon – hétvégi program, amely összehozza a közösséget

Frissen sült kenyér illata lengi majd be Sárisápot augusztus 16-án, amikor az Új Kenyér Ünnepéhez kapcsolódva újra megrendezik a hagyományos kenyér- és kalácskiállítást. A közösségi esemény nemcsak az ízekről, hanem a hagyományok ápolásáról és az összetartozásról is szól.

Frissen sült kenyér az egyik sárisápi hölgytől - Varga Nikitől

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A kenyér, amely összehozza a közösséget

A szervezők mindenkit bátorítanak, hogy nevezzen be saját sütésű kenyerével vagy kalácsával – legyen az egy féltve őrzött családi recept, frissen kísérletezett különlegesség vagy a legkedvesebb kovászos finomság. A kiállításra szánt süteményeket augusztus 15-én 8 és 18 óra között, illetve augusztus 16-án 8 és 10 óra között lehet leadni a közösségi térben (Malom utca 3.).

Információink szerint a térség településeiről is hoznak egy-egy kenyeret a kiállításra. Aki ellátogat, nemcsak a finom illatokkal találkozhat, hanem megismerheti a helyi pékek és otthonsütők történeteit is – hiszen minden cipó és kalács egy szelet közösség. Az esemény részleteiről a Facebook oldalon olvashattok.