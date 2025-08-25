Mától minden megváltozik a Keleti pályaudvar miatt: az összes tudnivaló 1 helyen

Augusztus 25-én kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása, amely négy hétfig fog tartani. Ez idő alatt megszokásból senki se utazzon, ugyanis számos járatot érint a patinás főpályaudvar lezárása. Komárom-Esztergom vármegye vonatozói kettős helyzetben vannak, nem minden járatunknál kell odafigyelni, de ahhoz épp elégnél, hogy bosszúságot okozzon, ha benézünk valamit. Cikkünkben a legfontosabb változásokat gyűjtöttük össze, és arról is beszámolunk, hogy a Budapesten belüli tömegközlekedést hogyan befolyásolja a Keleti pályaudvar lezárása.

Egy cikkbe gyűjtöttük össze a legfontosabb változásokat a Keleti pályaudvar lezárása okán

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a Keleti hétfőn kezdődő, négy hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben.

– Az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet – írta Hegyi Zsolt vezérigazgató Facebook- bejegyzésében, kiemelve, hogy ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélnek és javítanak, amelyek eddig lassították a forgalmat.

Az augusztus 25-től szeptember 20-ig tartü felújítás alatt az utasok közlekedését budapesti átszállópontok segítségével szervezik meg. Külön aloldalt is létrehoztak, ahol a legfontosabb tudnivalókat összegyűjtötték a változások és az alternatív útvonalak kapcsán.

Főbb változások a Keleti pályaudvar felújítása miatt

A győri fővonalat érintő változás, hogy a bécsi EuroCity vonatok, a railjet járatok, a Kálmán Imre EuroNight, az Arrabona, Dráva, Mura, Savaria és Scarbantia InterCity-k Budapest-Kelenföld állomásig közlekednek. Kelenföldről az M4-es metróval nemcsak közvetlenül a budapesti belváros, hanem a keleti országrészbe továbbutazóknak az M3-as metróra átszállással a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest is elérhető, illetve a II. János Pál pápa térről a 37-es villamoscsaláddal Kőbánya felső is.