Mától minden megváltozik a Keleti pályaudvar miatt: az összes tudnivaló 1 helyen
Összefoglaltuk a legfotnosabb változásokat, amelyek a vonattal tömegközlekedőket érintik az előttünk álló négy hétben. A Keleti pályaudvar felújítása a győri fővonal több járatát is érinti: ide augusztus 25-től nem futnak be a vonatok.
Augusztus 25-én kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása, amely négy hétfig fog tartani. Ez idő alatt megszokásból senki se utazzon, ugyanis számos járatot érint a patinás főpályaudvar lezárása. Komárom-Esztergom vármegye vonatozói kettős helyzetben vannak, nem minden járatunknál kell odafigyelni, de ahhoz épp elégnél, hogy bosszúságot okozzon, ha benézünk valamit. Cikkünkben a legfontosabb változásokat gyűjtöttük össze, és arról is beszámolunk, hogy a Budapesten belüli tömegközlekedést hogyan befolyásolja a Keleti pályaudvar lezárása.
Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a Keleti hétfőn kezdődő, négy hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben.
– Az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet – írta Hegyi Zsolt vezérigazgató Facebook- bejegyzésében, kiemelve, hogy ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélnek és javítanak, amelyek eddig lassították a forgalmat.
Az augusztus 25-től szeptember 20-ig tartü felújítás alatt az utasok közlekedését budapesti átszállópontok segítségével szervezik meg. Külön aloldalt is létrehoztak, ahol a legfontosabb tudnivalókat összegyűjtötték a változások és az alternatív útvonalak kapcsán.
Főbb változások a Keleti pályaudvar felújítása miatt
A győri fővonalat érintő változás, hogy a bécsi EuroCity vonatok, a railjet járatok, a Kálmán Imre EuroNight, az Arrabona, Dráva, Mura, Savaria és Scarbantia InterCity-k Budapest-Kelenföld állomásig közlekednek. Kelenföldről az M4-es metróval nemcsak közvetlenül a budapesti belváros, hanem a keleti országrészbe továbbutazóknak az M3-as metróra átszállással a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest is elérhető, illetve a II. János Pál pápa térről a 37-es villamoscsaláddal Kőbánya felső is.
A vasúti menetrend kapcsán fontos kiemelni: a Győrből munkanapokon 5:36-kor és 6:36-kor (Tatán 6:19-kor és 7:19-kor) induló sebesvonatok csak Ferencvárosig közlekednek, míg az eddig a Keleti pályaudvarról a 15:01-kor, 16:01-kor, 17:01-kor és 18:01-kor induló G10-es járatok Kelenföldről indulnak. Azokat a vonatokat, amelyek eddig is a Délibe mentek vagy onnan indultak, nem érinti a Keleti pályaudvar felújítása.
Kivételnek számítanak viszont a Bécs és – Budapesten, valamint a keleti országrészen át – Ukrajna, illetve Románia között közlekedő EuroCityk, a Hortobágy (EC 140, EC 149), a Tisza-Szamos (EC 143, EC 146) és a Dacia EuroCity (EC 346, EC 347). Ezek a vonatok Kelenföld és Kőbánya felső között közvetlen útvonalon haladnak. Megállnak Ferencvárosban is, ahol hosszabb ideig tartózkodnak.
Elfogadja a BKK a vonatjegyem?
Igen, a Keleti pályaudvar lezárása miatt a BKK elfogadja a vasúti jegyeket az alábbi nappali és éjszakai járatokon, számos budapesti metróvonalon és buszjáraton is. Egészen pontosan ezeken:
- M2-es metró: az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között;
- M3-as metró: a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között;
- M4-es metró: teljes vonalon, a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között;
- 37, 37A, 37E villamos: a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső között;
- 10-es autóbusz: teljes vonalon;
- 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbusz: Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között;
- 901, 918-as autóbusz: Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között;
- 956, 990-es autóbusz: a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.
Ahogy azt az MTI is írja, a BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között. Ez a járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így 3-4 perccel rövidebb a menetidő, továbbá a 37-es, és a 37A jelzésű szerelvényekkel együtt 3-5 percenként közlekednek a járatok a vonalon.
A MÁV-csoport vonatpótló autóbuszokat indít a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya felső vasútállomás között, amelyek rendkívül gyakran közlekednek. A Keleti pályaudvar lezárása miatt az M2-es metró szeptember 1-jétől hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik. A 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbuszokon Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között, a 901-es és a 918-as autóbuszon Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között, a 956-os és a 990-es autóbuszon pedig a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.
Érdekességek a Keletiről
A Keleti pályaudvar a főváros legforgalmasabb vasúti személypályaudvara. Nevét, mint a Wikipedia írja, nemcsak a földrajzi fekvéséről kapta, hanem a keleten fekvő Erdéllyel és a Balkánnal fenntartott kapcsolatra utalva és a Nyugati pályaudvar, akkor még a Bécs-Párizs irányt kiszolgáló nevétől való megkülönböztetésképpen is.
Épp a minap ünnepelte egyébként a születésnapját. 1884. augusztus 16-án nyitták meg, tehát immár 141 éves, anno a vágánycsarnok alapozásához háromezer vörösfenyőcölöpöt használtak fel.