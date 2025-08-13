augusztus 13., szerda

A révkomáromi Holt-Vágban kékalga szaporulat jelent meg - óva int a közegészségügy

Nem javasolt a fürdés augusztusban a komáromi Holt-Vágban – közölték a higiénikusok a legutóbbi vízminták laboratóriumi vizsgálata után. A minták szerint a vízben elszaporodtak a kékalga baktériumok.

Bajcsy Tünde

A legutóbbi vízmintavétel eredménye szerint kékalga, azaz cianobaktérium jelent meg a komáromi Holt-Vág vizében. A szakemberek figyelmeztetnek: a fürdőzés egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyerekek, a várandósok, az allergiások és a legyengült immunrendszerűek számára.

Nyáron az egyik kedvenc üdülőhely Révkomáromban. A kékalga elszaporodása belerondíthat a fürdőzésbe.
A kékalga elszaporodása egészségügyi gondokat okozhat a Holt-Vágban
Forrás: komarno.sk

Kékalga lepte el a közkedvelt üdülőhelyet

A Holt-Vág a komáromiak egyik kedvelt pihenő- és horgászhelye. Hivatalosan nem kijelölt fürdőhely, így fürödni itt csak saját felelősségre lehet. Denisa Masárová, a Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa elmondta: májusban és júniusban a víz minősége még megfelelő volt, azonban a július 29-i mintavételnél már kimutatták a cianobaktériumok jelenlétét. Ezek az arra érzékenyeknél légúti problémákat, bőrkiütést vagy emésztési panaszokat okozhatnak. Egy előző cikkünkben már írtunk arról, hogy többféle kórokozó és fertőzésveszély fordulhat elő a természetes vizekben és strandokon, így érdemes odafigyelni, hova megyünk fürdőzni.

A szakemberek különösen a gyerekeknek, várandós nőknek, allergiásoknak és legyengült immunrendszerű embereknek nem ajánlják a vízben való fürdőzést. A figyelmeztetés a helyszínen fürdőzőket nem lepte meg, sokakat nem is riasztott el. „Ez egy ajánlás, főként azoknak kell rá figyelniük, akik érzékenyek a nem tökéletes vízminőségre. A horgászokkal is együtt kell működni, hiszen az ő tevékenységük is befolyásolhatja a víz minőségét” – nyilatkozta Keszegh Béla, Komárom polgármestere a noviny.sk-nak.

Nyáron az egyik kedvenc üdülőhely Révkomáromban. A kékalga elszaporodása belerondíthat a fürdőzésbe.
Forrás: visitkomarno.eu

A Holt-Vág kezelője a Szlovák Vízügyi Vállalat. A holtág vízszintjét a Vág folyóból szokták pótolni, azonban a vállalat szóvivője, Marián Bocák szerint a korábbi száraz időszak és alacsony vízállás után most az ellenkező probléma jelentkezett: az intenzív esőzések hordalékot és egyéb szerves anyagokat juttattak a vízbe.

A következő vízmintavétel eredménye várhatóan egy héten belül ismert lesz.

 

