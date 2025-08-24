1 órája
Figyelmeztetést adtak ki: külföldi tankok és katonai járművek lepik el az autópályát
Fokozott óvatosságra intik a civileket. A katonai konvoj közlekedése miatt fokozott körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A Honvédelmi Minisztérium figyelmeztetést adott ki.
Katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon – közölte a Honvédelmi Minisztérium. A menetoszlop irányát és idejét is közölték és figyelmeztetést adtak ki a közlekedők számára. A konvoj Röszke és Hegyeshalom között közlekedik és ez jelentősen érinti az M1-es autópályát is.
Hatalmas katonai konvoj tart Ausztria felé
A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-s autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - ismertette az MTI. A HM felhívta a figyelmet, hogy a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban. Hozzátették: a járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos – jelezték a közleményben.
