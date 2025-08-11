augusztus 11., hétfő

Gyász

2 órája

Megvan az időpont: ekkor lesz Kathi Béla temetése

Címkék#Kathi Béla#temetés#tragédia#gyász

46 évesen vesztette életét a magyar sportélet egyik legismertebb alakja. Most kiderült, mikor helyezik végső nyugalomra Kathi Béla testépítőt.

Kemma.hu

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, egy emberként rázta meg az országot a világbajnok erőemelő és testépítő, Kathi Béla hirtelen halála, aki július 31-én Cipruson nyaralt, amikor egy biciklibalesetben életét vesztette az Ayia Napa-i üdülőváros környékén. Most kiderült, mikor lesz a temetése.

Több tízezer embert inspirált, segített a sporttal, életmóddal, kitartással kapcsolatban. Kathi Béla, a magyar erősport ikonja külföldi nyaralásán hunyt el.
Kathi Béla (balra) és Sztanek Sándor tardosi szkanderbajnok májusban még közös projektet tervezett
Forrás: Sztanek Sándor Ádám/Facebook

Ekkor lesz Kathi Béla temetése

A hírt, hogy mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát az özvegye, Salamon Dia saját Facebook-oldalán osztotta meg. Ezek szerint Kathi Béla temetése 

augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében

– áll a bejegyzésben, amelyet a haon.hu szúrt ki.

Salamon Dia hozzátette, kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjenek az emberek tartózkodni, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.

Kathi Béla haláláról az észak-komáromi Barátságos Pókember is megemlékezett egy közös videóval. Leírta, hogy még valahogy fel sem fogta a tragédiát és hogy nagyon jó barátok voltak és bármire szüksége volt, hívhatta őt akármikor.

További cikkeink:

 

