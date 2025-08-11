2 órája
Megvan az időpont: ekkor lesz Kathi Béla temetése
46 évesen vesztette életét a magyar sportélet egyik legismertebb alakja. Most kiderült, mikor helyezik végső nyugalomra Kathi Béla testépítőt.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, egy emberként rázta meg az országot a világbajnok erőemelő és testépítő, Kathi Béla hirtelen halála, aki július 31-én Cipruson nyaralt, amikor egy biciklibalesetben életét vesztette az Ayia Napa-i üdülőváros környékén. Most kiderült, mikor lesz a temetése.
Elkerülhető lett volna a tragédia? Kathi Béla halála sokakat gondolkodóba ejtett
Ekkor lesz Kathi Béla temetése
A hírt, hogy mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát az özvegye, Salamon Dia saját Facebook-oldalán osztotta meg. Ezek szerint Kathi Béla temetése
augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében
– áll a bejegyzésben, amelyet a haon.hu szúrt ki.
Gyászol a sportvilág: elhunyt Kathi Béla – így búcsúznak tőle megyénk edzőtermei
Salamon Dia hozzátette, kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjenek az emberek tartózkodni, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.
Kathi Béla haláláról az észak-komáromi Barátságos Pókember is megemlékezett egy közös videóval. Leírta, hogy még valahogy fel sem fogta a tragédiát és hogy nagyon jó barátok voltak és bármire szüksége volt, hívhatta őt akármikor.
"Utána már nem kell küzdened" - ezt üzente a fiataloknak Kathi Béla
