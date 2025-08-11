Megvan az időpont: ekkor lesz Kathi Béla temetése

Ekkor lesz Kathi Béla temetése

A hírt, hogy mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát az özvegye, Salamon Dia saját Facebook-oldalán osztotta meg. Ezek szerint Kathi Béla temetése

augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében

– áll a bejegyzésben, amelyet a haon.hu szúrt ki.