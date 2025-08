Gyászol a sportvilág – tragikus balesetben elhunyt Kathi Béla világbajnok testépítő

Néhány óra alatt több ezer emberhez jutott el az éjszakai hír, miszerint a világbajnok testépítő, edző Kathi Béla meghalt. Élete során rengeteg embert inspirált, segített, támogatott – sokan miatta változtatták meg az életüket, kezdtek el tudatosabban edzeni, figyelni a testükre, az egészségükre. Kathi Béla nemcsak erősportoló volt, hanem mentor, példakép, közösségépítő is, aki szemináriumokon, személyes találkozókon, közösségi oldalain vagy épp az edzőteremben adott hitet és motivációt mindazoknak, akik nála keresték az újrakezdés vagy a fejlődés kulcsát.

Kathi Béla tavasszal még a tatai katonákat buzdította, hogy adjanak ki magukból mindent

Forrás: Molcsányi Máté/Kisalfold.hu

A Scitec Gold Fitness Club közösségi oldalán augusztus elsejére virradó éjszaka osztotta meg a szomorú gyászhírt: Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. Csupán 46 éves volt. Azóta sorjáznak az olyan, részvétet kifejező kommentek, mint például a követező:

Az egyik legszimpatikusabb testépítő volt, nagyon fog hiányozni mindenkinek. Nyugodj békében!

Megrázta az országot Kathi Béla gyászhíre

A magyar testépítő és erőemelő sport legendás alakja volt: kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, erőemelésben és fekvenyomásban is többszörös országos bajnok. Sokaknak a Cutler edzőterem-hálózat brandtulajdonosaként vált ismertté, de még többen voltak, akik személyesen ismerték őt a súlyzók mellől – egyenesen, őszintén, mindig bátorítóan.

Másokat is magával húzott

Kathi Béla gyerekkorától kezdve a sport szerelmese volt: kipróbálta magát küzdősportokban, atlétikában, majd végül az erőemelés lett az útja. Junior és felnőtt korában is országos bajnok lett erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnoki címet is szerzett.

2010-ben guggolásban 360 kilogrammot teljesített – speciális ruha nélkül, nem hivatalos világrekordot állítva ezzel. Később a testépítés felé fordult, ahol többek között a WABBA világbajnoki címet is elnyerte, valamint kétszer lett abszolút győztes a rangos magyar Superbody versenyen.