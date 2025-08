Jetiként hozta a frászt a falura éjszakánként Kathi Béla: videón a mindent legyőző akarat

Kathi Béla testépítő halála sokakat megrázott, Komárom-Esztergom megyei edzőtermek és amerikai sportolók is megsiratták a legendát. Megható szavak és közös fotók is előkerültek. A TikTokon pedig egy igazi ritkaságot találtunk: egy régebbi videót, amelyen a fiatal sportember látható. A felvétel Kathi Béla motivációját mutatja be.

Kathi Béla egy régi felvételen

Forrás: k.kevin_01.12 / TikTok

Kathi Béla a falu Jetije

A videóban Kathi Béla elmondta, hogy volt olyan időszak, amikor este 10-ig dolgozott, majd az éjszaka közepén ébresztett fel egy egész házat, hogy megszerezze az edzőterem kulcsát. Mint meséli, mindenkit felkeltett a városban, még a sportpálya vezetőit is, majd hajnali négyig edzett. Ezután evett, aludt egy keveset, és reggel nyolcra már újra munkába ment.