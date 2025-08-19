augusztus 19., kedd

Botrány

1 órája

Újabb kaszinó-botrány Komáromban: hiába tiltakozott a város

Címkék#önkormányzat#kaszinó#botrány#észak-komárom

Észak-Komáromban újabb vitát váltott ki a szerencsejáték. A kaszinó engedélyét a város tiltakozása ellenére adta ki az állami hivatal, a polgármester szerint ez veszélyes precedenst teremthet.

Bajcsy Tünde

Észak-Komáromban évek óta küzdenek a szerencsejáték-terjeszkedés ellen: a város szigorította a szabályozást, a belvárosból igyekszik kiszorítani a játéktermeket és kaszinókat. Most azonban fordulat történt. Egy cseh cég újra előállt a kaszinónyitás tervével, és bár a városvezetés határozottan nemet mondott, az állami hivatal villámgyorsan kiadta az engedélyt. Keszegh Béla polgármester szerint a határozat sérti a város érdekeit, és veszélyes példát állíthat.

Észak-Komárom polgármestere, Keszegh Béla felháborodva mesélt a kaszinó-botrány kapcsán.
Forrás: parameter.sk

„Az önkormányzatiság kigúnyolása” – Komárom tiltakozik az új kaszinó ellen

Komárom önkormányzata hiába tiltakozott, a Szerencsejáték Szabályozási Hivatal mégis engedélyt adott egy új kaszinó nyitására a város belvárosában. A döntés hatalmas felháborodást váltott ki a városvezetésből, Keszegh Béla polgármester szerint ugyanis teljesen figyelmen kívül hagyták a település véleményét. 

Komáromban több játékterem működik, kaszinóból azonban eddig jóval kevesebb volt. A polgármester szerint azonban hamarosan ez is változhat, mivel egyre több cég próbál új engedélyt szerezni – nemcsak Komáromban, hanem más déli városokban, például Dunaszerdahelyen vagy Párkányban is. A város már évekkel ezelőtt bevezette, hogy 200 méteren belül ne lehessen új kaszinó, de a szabályozás nem mindig érvényesül, mert az állam gyakran kivételekre hivatkozva írja azt felül. 

Komoly bevételek, csökkenő önkormányzati részesedés

A szerencsejáték jelentős bevételt hoz Komáromnak: 2023-ban 312 ezer, 2024-ben 325 ezer euró folyt be a városi kasszába, idén pedig már 108 ezer euró érkezett. Ez az összeg most különösen fontos, mert szeptembertől negyedmillió euróval csökken az állami támogatás, ami komoly érvágás a költségvetésnek.
Ugyanakkor az önkormányzatok részesedése a bevételekből folyamatosan csökken: míg néhány éve még 8–9 százalékot kaptak a települések, ma már mindössze 3,6 százalék jut nekik. „Az állam kasszája gyarapodik, a városoké viszont zsugorodik” – hangsúlyozta Keszegh Béla. 

Komárom önkormányzata hivatalos levélben tiltakozott a belvárosi kaszinónyitás ellen, a döntés mégis megszületett
Forrás: parameter.sk

„Úgy tűnik, a települések véleménye nem számít. Mi nem tiltunk mindent, a külvárosban lehet kaszinó, de a belvárosban nem. Az állam azonban a saját bevételeiért mindent kiad” – tette hozzá a polgármester.

A komáromi ügy nem egyedülálló: ugyanazon a napon más városokban is engedélyeztek új kaszinókat, és a statisztikák szerint az állam szinte minden kérelmet jóváhagy. Ez pedig nemcsak helyi, hanem országos szinten is komoly vitákat gerjeszt. További információk a parameter.sk oldalán olvashatók.

Komárom most a Főügyészségnél keres jogorvoslatot, miközben attól tart, hogy a döntés veszélyes precedenst teremthet, és lavinát indíthat el a belvárosban. 

 

