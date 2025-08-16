1 órája
Megver a karma?
Majd utolér a karma! A karmáját senki nem kerülheti el! A karma majd elintézi…. Úgy tűnik ezek alapján, mintha a karma valamiféle átok lenne, maga a Sors, vagy a Végzet, amit nem lehet becsapni és megbünteti a rossz embereket.
Ha már kicsit többet is olvastál a témáról, azzal is találkoztál, hogy nem csak karma, de még dharma is létezik, aminek a jelentése végképp ködbe vész. Szóval mi is ez a dharma-karma és jobb, ha elkerül, vagy éppen ellenkezőleg?
A legegyszerűbben ezt a témát az ismert indiai tanító, Shadguru tisztázza:
„A karmád nem az, ami veled történik. A karmád az, ahogyan megtapasztalod és reagálsz arra, ami veled történik.”
A próbatételek azért vannak, hogy tanuljunk belőlük. Olyan szituációk, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy azokat a képességeinket mozgósítsuk, amelyeket más helyzetekben nincs alkalmunk gyakorolni. Lehetőség – így érdemes tekinteni rá. Lehetőség, hogy egy bizonyos szituációban másképp reagáljak, mint azt korábban – akár egy előző életben – tettem: erő, indulat helyett szívből cselekedjek. A középkorban például egyszerű volt karddal elintézni egy vitás helyzetet, a következmény azonban akár több életre is negatívan hatott. Hiszen bármennyire is elfogadott volt abban a korban, a gyilkosság az gyilkosság marad. És ez a karma lényege: mit cselekszel? Hogyan oldasz meg egy problémát? A karma tehát kizárólag rajtunk áll, a saját döntésünk és a döntésünkből származó cselekvés. Ok-okozat. Következményei vannak: ha jót tettél, jót kapsz vissza, ha nem, akkor is kapod vissza, amit adtál másoknak. Ez a karma törvénye. Vagyis a karma nem a Sors, nem az Élet, és nem is átok, ami beteljesül, egyszerűen csak a saját cselekedeteink találnak vissza hozzánk. Tehát nem mástól érkezik, hanem tőlünk indul ki és oda is érkezik meg. Ha nagyon rosszat tettünk, meglehet, csak hosszú idő alatt tudjuk jóvá tenni. Akár több életen át hurcoljuk magunkkal, mire sikerül megváltoztatni – innen a mondás, hogy valami karmikusan hat, vagy valaki karmikus problémával küzd. Hogy mi is ez, azt könnyen felismerhetjük, felesleges rögtön előző életekben kutakodni: az én bölcs tanítóm szerint ebben az életünkben is ott van a válasz, ha keressük, meg fogjuk találni. A karma, akárcsak a dharma, az indiai vallásokban jelenik meg, de az, hogy mennyire fontosak az ember életében a jó cselekedetek, a keresztény vallásokban is alaptétel.
A karma emberi eredetű
A dharma szintén az indiai vallások alapfogalma, sokféle jelentéstartalommal, de legfontosabb minősége, hogy ez a világ, a Természet, vagy Univerzum törvénye, rendje. Míg a karma nem isteni, hanem emberi eredetű, a dharma egy megkérdőjelezhetetlen alapelv, kikerülhetetlen parancs, amely a lelket irányítja az örök körforgásban. A hindu vallás szerint az emberre fejlettsége, adottságai, helyzete alapján más és más egyéni dharma hárul. Saját dharmája egyben az ő kötelessége. Vannak egyetemes általános érvényű dharmák, ugyanakkor vannak személyre szabott egyéni dharmák is, amelyek az egyén tehetségéhez, egyéniségéhez, társadalmi helyzetéhez mérten feladatokat szabnak rá.
A buddhizmus kicsit másképp tekint a dharmára és a történelmi Buddha tanításait, tanait tekinti annak. A tanítások követése a dharma gyakorlása, a megvilágosodás elérése pedig a dharma megvalósítása.
A lényeg azonban: nem a karma, hanem saját döntéseid határozzák meg az életed!