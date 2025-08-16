Megver a karma?

Ha már kicsit többet is olvastál a témáról, azzal is találkoztál, hogy nem csak karma, de még dharma is létezik, aminek a jelentése végképp ködbe vész. Szóval mi is ez a dharma-karma és jobb, ha elkerül, vagy éppen ellenkezőleg?

A karma nem a Sors

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

A legegyszerűbben ezt a témát az ismert indiai tanító, Shadguru tisztázza:

„A karmád nem az, ami veled történik. A karmád az, ahogyan megtapasztalod és reagálsz arra, ami veled történik.”

A próbatételek azért vannak, hogy tanuljunk belőlük. Olyan szituációk, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy azokat a képességeinket mozgósítsuk, amelyeket más helyzetekben nincs alkalmunk gyakorolni. Lehetőség – így érdemes tekinteni rá. Lehetőség, hogy egy bizonyos szituációban másképp reagáljak, mint azt korábban – akár egy előző életben – tettem: erő, indulat helyett szívből cselekedjek. A középkorban például egyszerű volt karddal elintézni egy vitás helyzetet, a következmény azonban akár több életre is negatívan hatott. Hiszen bármennyire is elfogadott volt abban a korban, a gyilkosság az gyilkosság marad. És ez a karma lényege: mit cselekszel? Hogyan oldasz meg egy problémát? A karma tehát kizárólag rajtunk áll, a saját döntésünk és a döntésünkből származó cselekvés. Ok-okozat. Következményei vannak: ha jót tettél, jót kapsz vissza, ha nem, akkor is kapod vissza, amit adtál másoknak. Ez a karma törvénye. Vagyis a karma nem a Sors, nem az Élet, és nem is átok, ami beteljesül, egyszerűen csak a saját cselekedeteink találnak vissza hozzánk. Tehát nem mástól érkezik, hanem tőlünk indul ki és oda is érkezik meg. Ha nagyon rosszat tettünk, meglehet, csak hosszú idő alatt tudjuk jóvá tenni. Akár több életen át hurcoljuk magunkkal, mire sikerül megváltoztatni – innen a mondás, hogy valami karmikusan hat, vagy valaki karmikus problémával küzd. Hogy mi is ez, azt könnyen felismerhetjük, felesleges rögtön előző életekben kutakodni: az én bölcs tanítóm szerint ebben az életünkben is ott van a válasz, ha keressük, meg fogjuk találni. A karma, akárcsak a dharma, az indiai vallásokban jelenik meg, de az, hogy mennyire fontosak az ember életében a jó cselekedetek, a keresztény vallásokban is alaptétel.