Forróságra készülhetünk: kánikula éri el Komárom–Esztergom vármegyét

A hét elején Komárom-Esztergom megyében marad a napos, száraz idő, csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, inkább csak időnként lengedez. Így az időjárás a héten sem kímél minket a kánikula szerdától várható. Ahogy egyre erősödik a napsütés, a hétkezdés a megszokott munkatempóban indul – érdemes ilyenkor is gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és a rövid szünetekről.

Forrás: Getty Images

Tombol a kánikula

A hét első napjai alapvetően napos, száraz időt hoznak a megyében, csapadékra nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként élénkebb lökések is előfordulhatnak, főként délután. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik: hétfőn még 30 °C körül, csütörtökre már 37 °C közelében tetőzik. A nap ereje erős lesz, az UV-index kedden és szerdán a nagyon magas kategóriába kerül, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűző napot és gondoskodni a bőrvédelemről.

Mire számíthatunk a hét elején?

Hétfő reggel hűvösebben köszöntött ránk a természet Komárom-Esztergom vármegyében – a kellemes napsütést délután már 30 °C-os csúcshőmérséklet fogja követni.

Kedden előreláthatólag verejtékesebbre fordul a történet: a nap erőteljesebben fénylik és akár 32 °C-ra is felkúszhat a hőmérséklet. Ez már az a fajta nyár, ami sima inggel is izzasztó – gondolj a naptejre, vízre és árnyékszövetre, ha kint tervezel programot.

Szerdán pedig elénk tárul az egyenesen kánikula-kategória: akár 35 °C-ra kúszik fel a hőmérséklet. Az UV-index pedig nagyon magas szintre emelkedik, ezért a szabadtéri munkát és programokat érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.

Csütörtökön továbbra is marad a kánikula, a hőmérséklet elérheti a 37 fokot is. A szél alig mozdul, csapadékra továbbra sincs kilátás, így a forróság tartósan velünk marad.

A hét eleje Komárom-Esztergom vármegyében egyértelműen a fokozatos felkészülésről szól: hétfőn még kellemesen ráhangolódsz, kedden már a nyár perzsel, szerdán pedig hivatalosan is belépünk a kánikula zónába. A jelszó: könnyű öltözet, folyadékpótlás és árnyékban tervezett programok. Aki teheti, kerülje a déli napot – nemcsak a hőmérő higanyszála, de az UV-sugárzás is a csúcsra jár.