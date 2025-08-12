augusztus 12., kedd

Kampány

55 perce

Kerékpárral munkába - természetbarát kampány Szlovákiában

Nemcsak a vasúton, hanem a fenntartható közlekedés más formáiban is élen járt idén a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK). A "Kerékpárral munkába" kampány kihívásán minden nyereményt bezsebeltek.

Bajcsy Tünde

A Szlovák Vasúttársaság fölényesen nyerte az idei országos közlekedési kihívást. A „Kerékpárral munkába” (Do práce na bicykli) kampány mindhárom fő kategóriájában – a kerékpárral, gyalog és tömegközlekedéssel megtett kilométerek számában – az első helyen végzett, teljesítményével pedig jócskán maga mögé utasította a mezőnyt. Az ünnepélyes díjátadót a Szlovák Villamos Művek pozsonyi székházában tartották, ahol az elismerést Karol Henzély igazgatósági tag és Lukáš Riha kampánykoordinátor vette át.

Természetbarát kampány Szlovákiában.
A ZSSK nevében a díjat Lukáš Riha, a „Kerékpárral munkába” kampány ZSSK-s koordinátora, valamint Karol Henzély, a ZSSK igazgatósági tagja vette át.
Forrás: sme.sk

Egy természetbarát kampány

A „Do práce na bicykli” (Kerékpárral munkába) egy országos szlovák kampány, amelyet a Besztercebányai Polgári Kerékpárkezdeményezés (Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica – OCI BB) szervez minden évben, a Szlovák Közlekedési Minisztérium és a nemzeti kerékpárkoordinátor védnöksége alatt. 

A kampány célja a környezetbarát közlekedési formák – kerékpározás, gyaloglás, tömegközlekedés – népszerűsítése, az egészséges életmód ösztönzése és az autóhasználat csökkentése a mindennapi munkába járás során. Az aktív szakasz minden év júniusában zajlik, amikor a résztvevők – cégek, intézmények, önkormányzatok és egyéni indulók – csapatokba szerveződve rögzítik a megtett kilométereiket, majd a hónap végén országos és helyi szinten is díjazzák a legjobb eredményeket.

Természetbarát kampány Szlovákiában
Természetbarát kampány Szlovákiában - Kerékpárral munkába kihívás
Forrás: maps.google.com

Az abszolút győztes

A ZSSK dolgozói júniusban összesen 336 448 kilométert tettek meg. Ebből 288 927 kilométert tömegközlekedéssel, ami hétszerese a második helyezett eredményének, 40 814 kilométert kerékpárral és 6 707 kilométert gyalog. Az átlagos utazás hossza 40 kilométer volt, ami bőven meghaladja az országos átlagot. A teljesítmény révén 60 851 kilogramm szén-dioxid-kibocsátást sikerült megtakarítani, ami csaknem kétszerese a tavalyi eredménynek.

„Ennek a kampánynak a célja számunkra, mint közlekedési szolgáltató számára, különösen közel áll. Naponta biztosítunk környezetbarát közlekedési formát több ezer ember számára, és mi magunk is természetes módon használjuk. A fenntarthatóság nem csupán jelszó, hanem a vállalati kultúránk része” – mondta Karol Henzély, a ZSSK igazgatósági tagja.

A „Kerékpárral munkába” kampány évről évre egyre népszerűbb, és mára Szlovákia egyik legnagyobb fenntartható közlekedést népszerűsítő programjává vált. Az idei eredmények pedig jól mutatják, hogy a környezetbarát közlekedés nemcsak egyéni, hanem vállalati szinten is komoly sikereket hozhat.

 

