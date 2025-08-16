41 perce
Változik a közlekedési rend: mutatjuk a részleteket
A kamionstop sok helyen heti rendszerességgel kerül bevezetésre, de vannak országok, ahol nyáron a szokásosnál is szigorúbb intervallumokat vezetnek be az erős forgalom miatt. A nyári hőség viszont felülírhatja a kamionstop idejét. Így történik ez most is.
A szokásos kamionstop idejét a nyári hőség és piros riasztás ismét felülírja. A kamionok szabad idősávot kapnak az éjszakai intervallumban. Változik a kamionstop időpontja a hazai utakon is. - közölte az Útinform.
Íme a módosított kamionstop időintervalluma:
Így változik a kamionstop időintervalluma az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint: Szombaton, 16-án, 15:00-tól, 22:00-ig tart, majd éjjel, egy 8 órás szabad közlekedési időablakot hagyva, 17-én, vasárnap 06:00-tól, 22:00-g lesz érvényben.
Nem mindennapi páros: 3 millió kilométer és 14 év közösen Európa útjain a Transintertop színeiben