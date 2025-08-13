Játék, irodalom és nyeremények az Aquaszigeten – érkezik a Jókai200 nyári turné Esztergomba

Augusztus közepén különleges nyári program érkezik Esztergomba, amely egyszerre ígér szórakozást és egy kis kultúrát a strandolóknak. A Jókai200 országos turné egyik állomása az Aquasziget lesz, ahol a látogatók meglepetésekre számíthatnak.

Az esztergomi Aquasziget is csatlakozik a Jókai200 nyári turnéjához

Forrás: aquasziget.hu

Jókai200 Esztergomban

Augusztus 13-án Esztergomban is megáll a Jókai200 nyári turné. A strand vendégei 10 és 15 óra között játékos feladatokkal, izgalmas kvízzel és értékes nyereményekkel idézhetik fel a 200 éve született Jókai Mór alakját.

A Jókai200 programsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére indult, célja pedig, hogy élményszerű formában hozza közelebb az író gazdag életművét és ma is aktuális üzeneteit. A nyári turné az ország számos strandján várja a látogatókat, hogy a napozás és a fürdőzés mellé egy kis irodalmi kikapcsolódást is csempésszen.

Jókai Mór

Forrás: Kultúra.hu

Az Aquasziget strandon felállított Jókai-standnál a résztvevők szórakoztató feladatok teljesítésével különleges ajándékokat – például strandtáskát, labdát, legyezőt, vagy frízbit – nyerhetnek. A helyszínen a Jókai-kvíz is várja a vállalkozó szellemű strandolókat, akik így játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjával.

A szervezők célja, hogy a nyári programok révén új, fiatalabb közönséget is megszólítsanak, és a strandokon keresztül mutassák meg, Jókai Mór életműve ma is friss és izgalmas.