Azonnal ugrik a jogosítvány, sőt, ki se adják ezekkel a betegségekkel

Az Új KRESZ a tervek szerint a tanulóvezetőkhöz hasonlóan külön jelzést adna az idős sofőröknek. Sokan elfelejtik azonban, hogy nem csak az életkoron múlik, hogy valaki alkalmas-e a vezetésre, Számos olyan betegség van ugyanis, amely vagy sűrűbb orvosi alkalmassági vizsgálatot ír elő, vagy eleve kimondja, hogy nem kaphat jogosítványt az, aki ezekben szenved. Összegyűjöttük, mik ezek.

Vannak betegségek, amelyeknél ki sem adják a jogosítványt

Forrás: MW

Fókuszban a B kategóriás jogosítvány

Aki a lejárt jogosítvány megújítása vagy épp új kiállítása okán nekivágott már a ügyintézésnek, szembesült vele, hogy orvosi alkalmassági vizsgálatra is mennie kell. Ez nem véletlen, hiszen ennek a célja annak megállapítása, hogy valaki tényleg alkalmas-e a vezetésre, illetve hogy ha olyan az egészségi állapota, akkor milyen korlátozásokkal teheti azt meg. Utánajártunk, hogy a B kategóriás jogosítvány kapcsán mik a kizáró tényezők, de ugyanezek vonatkoznak az A1, az A2, az A korlátozott, a B1, és a BE kategórirákra is, ezek tartoznak ugyanis az úgynevezett 1. alkalmassági csoportba. Fontos tudni egyébként, hogy a 2. csoportba tartozó C, D és TR (trolibusz) kategóriás jogsi megszerzéséhez szigorúbb követelményeket támasztanak, például a látásvizsgálat során, vagy a cukorbetegséggel összefüggő esetek kapcsán.

Ahogy azt a vonatkozó rendelet is kimondja, ha az alap látásvizsgálaton kétely merül fel a megfelelő látására vonatkozóan, a kérelmezőt szakorvosi vizsgálatra kell beutalni, itt pedig különös figyelmet kell fordítani a következőkre: látásélesség, szemkáprázás, látótér zavarai, látómező, szürkületi látás, csökkent kontrasztérzékenység, kettős látás, súlyosbodó szembetegségek és vezetésbiztonságot veszélyeztető egyéb látászavarok.

Ezekkel a szívbetegségekkel nem lehet vezetni

Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani a következő szív- és érrendszeri betegségek fennállása esetén:

perifériás vaszkuláris megbetegedések – mellkasi és hasi aortaaneurizma, ha az aorta legnagyobb átmérője alapján ruptura veszélye áll fenn, és így a vezetési alkalmasságot befolyásoló hirtelen esemény bekövetkezésének jelentős kockázata;

szívelégtelenség: NYHA IV. stádium;

szívbillentyűzavar aorta-visszaáramlással, aortaszűkülettel, mitrális visszaáramlással vagy mitrális szűkülettel, ha a funkcionális képesség a becslés szerint NYHA IV. stádiumnak felel meg, vagy ha voltak ájulásos epizódok;

Brugada-szindróma ájulással vagy túlélt hirtelen szívhalállal.

Egyéb szívizombetegségek: a részletesen leírt szívizombetegségek (például aritmogén jobb kamrai szívizombetegség, spongiform cardiomyopathia, katekolaminerg polimorf kamrai tachycardia és rövid QT-szindróma) vagy a szívizombetegségek esetlegesen felfedezett új formáinak fennállása esetén egészségi alkalmasságot csak szakorvosi vélemény ismeretében lehet megállapítani, és értékelni kell a vezetési alkalmasságot befolyásoló hirtelen esemény bekövetkezésének kockázatát.

Neurológiai betegségek, amelynél nem adják meg az alkalmasságit