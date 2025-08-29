45 perce
Jézus és társai újra felkapták a képernyőt – a The Chosen sorozat, ami emberivé teszi a történetet
Egy sorozat, ami nem csak bibliai történet, hanem az emberi drámák és érzelmek lenyűgöző bemutatója. A Jézus életét feldolgozó The Chosen új impulzust kapott a TikTok generációjában.
A Kiválasztottak (The Chosen) sorozat Jézus életét és közeli követőit mutatja be, hangsúlyozva az emberi oldalukat, drámájukat és félelmeiket. A sorozat 2019 áprilisi premierje óta folyamatosan bővül, a 5. évad 2025 júniusában jelent meg az Amazon Prime Video-n és most új generációk is felfedezik a közösségi médián és a Netflix-en keresztül – írja a Decider.com
Jézus története a képernyőn
A sorozat egyik különlegessége, hogy a föbb karaktereket különböző személyiségekkel és emberi konfliktusokkal mutatja be. Péter ambíciózus, de bizonytalan, Mária Magdolna erős, ugyanakkor sebezhető, Jakab pedig kíváncsi és szenvedélyes. A sorozatban a hétköznapi emberi érzelmek és konfliktusok kerülnek előtérbe: félelem a jövőtől, bizonytalanság a döntésekben, remény és kitartás. Ez a karakterközpontúság teszi a történetet érdekesebbé azok számára is, akik nem vallásosak, hiszen az emberi drámák minden nézőhöz szólnak.
A The Chosen nem tipikus bibliai feldolgozás; a készítők humort, megható pillanatokat és emberi gyengeségeket vegyítve mutatják be az eseményeket. Például egy-egy jelenetben a tanítványok apró vitái vagy a hétköznapi helyzetekbe csúszó humor teszik élővé és közvetlenné a történetet. Ez a finom egyensúly a dráma, az érzelem és a humor között a sorozat legvonzóbb eleme.
A sorozat népszerűsége részben a közösségi médiának köszönhető, ahol a rajongói csoportok, videók és mémek folyamatosan életben tartják a figyelmet. A sorozat különlegessége, hogy a rajongók közösségi finanszírozásával, azaz crowdfundinggel indult, vagyis sok kisebb támogatótól gyűjtötték össze az első évad költségvetését.
A The Chosen a karakterek fejlődését és emberi kapcsolatait részletesen mutatja be, így a Jézushoz fűződő történetek új, friss perspektívát kapnak. A 6. évad már készül, várható premierje 2027 márciusában, míg a 7. évad 2028 márciusára van tervezve.
A The Chosen tehát nem csak egy bibliai történet, hanem egy sorozat, amely Jézus és követői életét emberi oldalról mutatja be, néha megható, néha vicces jelenetekkel, új perspektívát adva a jól ismert eseményekhez.
Boszorkányok, átkok és Strainger Things hangulat a Bezár-lakban