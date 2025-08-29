augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

27°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sorozat ajánló

1 órája

Jézus és társai újra felkapták a képernyőt – a The Chosen sorozat, ami emberivé teszi a történetet

Címkék#Netflix#Jézus#The Chosen#chosen sorozat#sorozat bibliai#történet

Egy sorozat, ami nem csak bibliai történet, hanem az emberi drámák és érzelmek lenyűgöző bemutatója. A Jézus életét feldolgozó The Chosen új impulzust kapott a TikTok generációjában.

Balogh Rebeka

A Kiválasztottak (The Chosen) sorozat Jézus életét és közeli követőit mutatja be, hangsúlyozva az emberi oldalukat, drámájukat és félelmeiket. A sorozat 2019 áprilisi premierje óta folyamatosan bővül, a 5. évad 2025 júniusában jelent meg az Amazon Prime Video-n és most új generációk is felfedezik a közösségi médián és a Netflix-en keresztül – írja a Decider.com

Jézus és társai a The Chosen-ben – a karakterek emberi oldala, drámai és vicces pillanatok teszik élővé a történetet. Forrás: theboar.com
Jézus és társai a The Chosen-ben – a karakterek emberi oldala, drámai és vicces pillanatok teszik élővé a történetet.
Forrás: theboar.com

Jézus története a képernyőn

A sorozat egyik különlegessége, hogy a föbb karaktereket különböző személyiségekkel és emberi konfliktusokkal mutatja be. Péter ambíciózus, de bizonytalan, Mária Magdolna erős, ugyanakkor sebezhető, Jakab pedig kíváncsi és szenvedélyes. A sorozatban a hétköznapi emberi érzelmek és konfliktusok kerülnek előtérbe: félelem a jövőtől, bizonytalanság a döntésekben, remény és kitartás. Ez a karakterközpontúság teszi a történetet érdekesebbé azok számára is, akik nem vallásosak, hiszen az emberi drámák minden nézőhöz szólnak.

A The Chosen nem tipikus bibliai feldolgozás; a készítők humort, megható pillanatokat és emberi gyengeségeket vegyítve mutatják be az eseményeket. Például egy-egy jelenetben a tanítványok apró vitái vagy a hétköznapi helyzetekbe csúszó humor teszik élővé és közvetlenné a történetet. Ez a finom egyensúly a dráma, az érzelem és a humor között a sorozat legvonzóbb eleme.

A sorozat népszerűsége részben a közösségi médiának köszönhető, ahol a rajongói csoportok, videók és mémek folyamatosan életben tartják a figyelmet. A sorozat különlegessége, hogy a rajongók közösségi finanszírozásával, azaz crowdfundinggel indult, vagyis sok kisebb támogatótól gyűjtötték össze az első évad költségvetését. 

A The Chosen a karakterek fejlődését és emberi kapcsolatait részletesen mutatja be, így a Jézushoz fűződő történetek új, friss perspektívát kapnak. A 6. évad már készül, várható premierje 2027 márciusában, míg a 7. évad 2028 márciusára van tervezve.

A The Chosen tehát nem csak egy bibliai történet, hanem egy sorozat, amely Jézus és követői életét emberi oldalról mutatja be, néha megható, néha vicces jelenetekkel, új perspektívát adva a jól ismert eseményekhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu