10 perce
Újra lecsapott a fos*fantom? Gusztustalan állapot az állomáson
Sokkoló látvány fogadta az utasokat Ácson. A jegykiadó automatát barnán találták reggel, ami nagy felháborodást váltott ki.
Sokkoló bejegyzés jelent meg a MÁV egyes vonal Hegyeshalom–Győr–Budapest Facebook-csoportjában. A megosztott fotó alapján az ácsi jegykiadó automata kijelzőjét valaki beszennyezte. A posztban az illetékes viccesen, de arra kérte az utasokat, hogy fokozottan figyeljenek erre a berendezésre.
Heves reakciók a jegykiadó körül
A kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot, egyesek szerint „hihetetlen, hogy ilyen primitív emberek vannak”. Sokan elítélték a rongáló tettét, többen kemény szavakkal illették, sőt, néhányan azt írták: „kezeit törném el” vagy „lenyalatnám vele”. Mások a takarító személyzet nehéz munkáját sajnálták, többen viccel próbálták oldani a helyzetet, mások dühösen szigorú büntetést sürgettek az elkövetővel szemben.
A hozzászólók arra is kitértek, hogy hasonló helyzetben komoly gond lehet, ha valaki nem tud jegyet venni. Felmerült, hogy az ilyen esetet fotóval lehetne igazolni a jegyvizsgáló felé, de többen megjegyezték: nem minden utas rendelkezik okostelefonnal.
Végül egyes hozzászólók rámutattak: bár a MÁV gyakran kritikát kap, ebben az esetben a történtekért az utasok viselkedése felelős.
Nyaralni ment a f*sófantom? A Balatonnál csapott le legutóbb + fotó