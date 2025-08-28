Újra lecsapott a fos*fantom? Gusztustalan állapot az állomáson

Sokkoló bejegyzés jelent meg a MÁV egyes vonal Hegyeshalom–Győr–Budapest Facebook-csoportjában. A megosztott fotó alapján az ácsi jegykiadó automata kijelzőjét valaki beszennyezte. A posztban az illetékes viccesen, de arra kérte az utasokat, hogy fokozottan figyeljenek erre a berendezésre.

A jegykiadó automata állapota váltott ki felháborodást

Forrás: máv.hu

Heves reakciók a jegykiadó körül

A kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot, egyesek szerint „hihetetlen, hogy ilyen primitív emberek vannak”. Sokan elítélték a rongáló tettét, többen kemény szavakkal illették, sőt, néhányan azt írták: „kezeit törném el” vagy „lenyalatnám vele”. Mások a takarító személyzet nehéz munkáját sajnálták, többen viccel próbálták oldani a helyzetet, mások dühösen szigorú büntetést sürgettek az elkövetővel szemben.

A hozzászólók arra is kitértek, hogy hasonló helyzetben komoly gond lehet, ha valaki nem tud jegyet venni. Felmerült, hogy az ilyen esetet fotóval lehetne igazolni a jegyvizsgáló felé, de többen megjegyezték: nem minden utas rendelkezik okostelefonnal.

Végül egyes hozzászólók rámutattak: bár a MÁV gyakran kritikát kap, ebben az esetben a történtekért az utasok viselkedése felelős.