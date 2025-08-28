augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

27°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatért a fantom

54 perce

Újra lecsapott a fos*fantom? Gusztustalan állapot az állomáson

Címkék#MÁV#fosófantom#Arácsi út#állomás

Sokkoló látvány fogadta az utasokat Ácson. A jegykiadó automatát barnán találták reggel, ami nagy felháborodást váltott ki.

Kemma.hu

Sokkoló bejegyzés jelent meg a MÁV egyes vonal Hegyeshalom–Győr–Budapest Facebook-csoportjában. A megosztott fotó alapján az ácsi jegykiadó automata kijelzőjét valaki beszennyezte. A posztban az illetékes viccesen, de arra kérte az utasokat, hogy fokozottan figyeljenek erre a berendezésre.

A jegykiadó automata állapota váltott ki felháborodást Forrás: máv.hu
A jegykiadó automata állapota váltott ki felháborodást
Forrás: máv.hu

Heves reakciók a jegykiadó körül

A kommentelők közül többen felháborodásuknak adtak hangot, egyesek szerint „hihetetlen, hogy ilyen primitív emberek vannak”. Sokan elítélték a rongáló tettét, többen kemény szavakkal illették, sőt, néhányan azt írták: „kezeit törném el” vagy „lenyalatnám vele”. Mások a takarító személyzet nehéz munkáját sajnálták, többen viccel próbálták oldani a helyzetet, mások dühösen szigorú büntetést sürgettek az elkövetővel szemben.

A hozzászólók arra is kitértek, hogy hasonló helyzetben komoly gond lehet, ha valaki nem tud jegyet venni. Felmerült, hogy az ilyen esetet fotóval lehetne igazolni a jegyvizsgáló felé, de többen megjegyezték: nem minden utas rendelkezik okostelefonnal.

Végül egyes hozzászólók rámutattak: bár a MÁV gyakran kritikát kap, ebben az esetben a történtekért az utasok viselkedése felelős.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu