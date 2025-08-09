Itt te is örök gyereknek érezheted magad: játékmúzeumok Komárom-Esztergomtól Borsodig

Gyerekkorunk kedvenceit sok helyen megőrizték, a régi játékok manapság kincset érnek. Számos városban programokat is szerveznek a játszani vágyó családoknak. Soroljuk az ország játékmúzeumait.

Játékmúzeumok az országban: a TV macitól a Barbie-babáig

Régi játékok kiállítása, Szerencs

Aki a borsodi kisvárosba látogat, ne feledkezzen el erről a nosztalgia-oázisról. A szerencsi gyűjteményben az 1950 és 1980 között gyártott játékok kaptak helyet, amely egy magángyűjteményként indult. A hétfő kivételével a hét minden napján nyitva tartó tárlat legfőképp a magyar és a KGST-tagországok játékaira, a szocialista játékiparra fókuszál.

Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza

Ide beszabadulva minden gyerek egy igazi Kánaánban érezheti magát: plüssmacik és játékbabák tölti meg a régi tokodi iskola épületét. Évtizedek gyűjteményét 2021-ben sikerült elhelyezni a csaknem 20 éve bezárt és kihasználatlan épületben. Az iskola, amely egykor gyerekzsivajtól volt hangos, jó ideje ismét a gyerekekhez kötődik így.

A babák saját gyűjteményének részei, van itt 100 éves példányon át az igazán értékes porcelánfejű babáig minden. A plüssmacik közt pedig megbújik a TV maci is – aki arra jár, keresse meg. Emellett egy Covid-részleget is berendeztek, ahol a macik a betegek és az ápolók. Nemrég egy hintaló-kiállítás is helyet kapott az épületben. A gyűjtemények házában minden kiállítás hétvégente látogatható, hétköznap pedig előre egyeztetett időpontban.

Vidor Játékmúzeum, Keszthely

A festői Balaton-parti városban is magas az egy főre eső mackók száma – már ami a játékmúzeumba látogatókat illeti. Ezen túl azonban a Vidor sokkal több: Európában legnagyobb játékgyűjteménye van itt. A múlt század elejétől, egész a Barbie-ig több ezer játék látható. A játékmúzeum hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva áll.