14 perce
Itt te is örök gyereknek érezheted magad: játékmúzeumok Komárom-Esztergomtól Borsodig
A játék szeretete kortalan. Ha megmutatnád a gyerekeidnek a kedvenc játékaidat, ezekben a múzeumokban biztosan megtalálod - és még az élményt is.
Gyerekkorunk kedvenceit sok helyen megőrizték, a régi játékok manapság kincset érnek. Számos városban programokat is szerveznek a játszani vágyó családoknak. Soroljuk az ország játékmúzeumait.
Régi játékok kiállítása, Szerencs
Aki a borsodi kisvárosba látogat, ne feledkezzen el erről a nosztalgia-oázisról. A szerencsi gyűjteményben az 1950 és 1980 között gyártott játékok kaptak helyet, amely egy magángyűjteményként indult. A hétfő kivételével a hét minden napján nyitva tartó tárlat legfőképp a magyar és a KGST-tagországok játékaira, a szocialista játékiparra fókuszál.
Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza
Ide beszabadulva minden gyerek egy igazi Kánaánban érezheti magát: plüssmacik és játékbabák tölti meg a régi tokodi iskola épületét. Évtizedek gyűjteményét 2021-ben sikerült elhelyezni a csaknem 20 éve bezárt és kihasználatlan épületben. Az iskola, amely egykor gyerekzsivajtól volt hangos, jó ideje ismét a gyerekekhez kötődik így.
A babák saját gyűjteményének részei, van itt 100 éves példányon át az igazán értékes porcelánfejű babáig minden. A plüssmacik közt pedig megbújik a TV maci is – aki arra jár, keresse meg. Emellett egy Covid-részleget is berendeztek, ahol a macik a betegek és az ápolók. Nemrég egy hintaló-kiállítás is helyet kapott az épületben. A gyűjtemények házában minden kiállítás hétvégente látogatható, hétköznap pedig előre egyeztetett időpontban.
Vidor Játékmúzeum, Keszthely
A festői Balaton-parti városban is magas az egy főre eső mackók száma – már ami a játékmúzeumba látogatókat illeti. Ezen túl azonban a Vidor sokkal több: Európában legnagyobb játékgyűjteménye van itt. A múlt század elejétől, egész a Barbie-ig több ezer játék látható. A játékmúzeum hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva áll.
Te is jó évjárat vagy, ha ezekkel játszottál karácsonykor
Szórakaténusz Játékmúzeum és játékműhely, Kecskemét
Kecskemét is kiállítja... játékait. A Szórakaténuszban régi játékok és gyerekkönyvek, valódi bűvészeszközök, a világ számos tájáról származó népi játékok, képek, filmek, fényjátékok láthatóak. Emellett különböző, a családokat szórakoztató és ötletekkel ellátó programokkal is készülnek, például kézműves programmal. A kecskeméti játéktér keddtől szombatig tart nyitva.
TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, Bakonybél
Bakonyban is van egy nosztalgiamúzeum, ahol gyerekjátékok is helyet kaptak. A veol.hu írta: a gyűjtemény a bakonybéli tájház melletti csűrben kapott helyet. Itt megtalálható minden, ami a régmúlt gyerekszobáinak állandó kellékei voltak. A veol.hu képeket is közölt a gyűjtemény darabjairól.
Hetedhét Játékmúzeum, Székesfehérvár
Egy igazi paradicsom a kicsiknek és az örök gyerek felnőtteknek. A székesfehérvári játékmúzeum nem csak egy kiállítás, hanem egy nagy játszótér is, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások, különböző programok várnak. A játékmúzeum rendszeres "fesztiválja" a Hetedhét Játékfesztivál. Ekkor a város több pontján is lehet játszani – ugyanis kihelyezett programokkal készül a múzeum a kétnapos fesztiválon.
A Feol.hu az idei fesztiválhangulatot is megörökítette.