1 órája
Gyerekkorunk kedvenc játékait gyűjti az asszony - még csokiból is készült belőle
A tokodi asszony egészen különleges tárgya gyűjtésébe kezdett néhány éve. Mára egy egész kiállításra való összegyűlt. A játékok iránti szenvedélyéről mesélt a gyűjtő.
Mindenkinek kell egy mások számára szokatlan, vagy furcsa hobbi: a tokodi Zicsiné Csanda Szilvia hintalovakat gyűjt. A játékokból és dísztárgyakból nemrég kiállítás is nyílt.
Hintalógyűjtemény: a képzelet szárnyalásának szimbólumai egy helyen
Az asszony húsz éve kezdte el gyűjteni a hintalovakat. Az első darabokat vásárolta, aztán volt, hogy kapott is ajándékba egyet-egyet. Bármerre utazik, igyekszik beszerezni egy hintalovat innen is, onnan is.
– Nem is tudom megmagyarázni, honnan jön ez a szenvedélyem. Egyszerűen csak megtetszettek ezek a figurák, amelyekből nem csak gyerekjátékok készültek, hanem dísztárgyak is. Igazi mestermunkákat sikerült beszereznem az elmúlt években – árulta el az asszony, akinek a gyűjteményében van fából, üvegből, porcelánból, sőt: csokiból készült hintaló is.
Természetesen néhány igazi gyerekjátéka is van, ezek egészen muzeális darabok, hiszen több évtizedesek. Ha beszélni tudnának, sok esésről, örömről, gyerekkacajról számolhatnának be.
A gyerekjáték az ókortól elkísér minket
A játéklovak és a hintaló története egyidősek a lovaglással. A gyerekek mindig olyat játszottak, amit a felnőttektől láttak: a játékbaba az anyaság eljátszása, a játékló pedig a lovaglás utánzása. De az ókorban például a lovaglásra való felkészülés eszköze is volt. A legrégebbi, épen maradt játéklovak az ókori egyiptomiak korából valók, írta az ezermester.hu.
Később hintát kapott a lovacska. Ez a hintázó, ringató mozgásra képes játék aztán elterjedt széles körben. A hintaló persze ugyanúgy az igazi lovaglás élményét adja a gyereknek – amelybe az ő fantáziájának szárnyalása színesíti, hogy épp westernhősként, vagy lóversenyen üli meg a paripát...
A hintaló így tudatunkban a gyerekkor, az önfeledtség, a boldogság, a szabadság és az ártatlanság szimbóluma is. És persze a a képzelet szárnyalásához is kapcsoljuk, nem véletlenül jelenik meg például Andersen meséiben. A hintaló egyébkén ma is értékes játék.
A gyerekszobák kelléke később dísztárgyakban, szuvenírekben köszönt vissza – amelyeket Zsicsiné Csanda Szilvia is nagy szeretettel gyűjt. A hintaló gyűjteménynek a tokodi Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza ad helyet szeptemberig. A tárlat hétvégente látogatható, díjmentesen.