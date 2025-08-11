Gyerekkorunk kedvenc játékait gyűjti az asszony - még csokiból is készült belőle

Mindenkinek kell egy mások számára szokatlan, vagy furcsa hobbi: a tokodi Zicsiné Csanda Szilvia hintalovakat gyűjt. A játékokból és dísztárgyakból nemrég kiállítás is nyílt.

Hintaló gyűjtemény Tokodon: a játék, amely többezer éves

Hintalógyűjtemény: a képzelet szárnyalásának szimbólumai egy helyen

Az asszony húsz éve kezdte el gyűjteni a hintalovakat. Az első darabokat vásárolta, aztán volt, hogy kapott is ajándékba egyet-egyet. Bármerre utazik, igyekszik beszerezni egy hintalovat innen is, onnan is.

– Nem is tudom megmagyarázni, honnan jön ez a szenvedélyem. Egyszerűen csak megtetszettek ezek a figurák, amelyekből nem csak gyerekjátékok készültek, hanem dísztárgyak is. Igazi mestermunkákat sikerült beszereznem az elmúlt években – árulta el az asszony, akinek a gyűjteményében van fából, üvegből, porcelánból, sőt: csokiból készült hintaló is.

Természetesen néhány igazi gyerekjátéka is van, ezek egészen muzeális darabok, hiszen több évtizedesek. Ha beszélni tudnának, sok esésről, örömről, gyerekkacajról számolhatnának be.

A gyerekjáték az ókortól elkísér minket

A játéklovak és a hintaló története egyidősek a lovaglással. A gyerekek mindig olyat játszottak, amit a felnőttektől láttak: a játékbaba az anyaság eljátszása, a játékló pedig a lovaglás utánzása. De az ókorban például a lovaglásra való felkészülés eszköze is volt. A legrégebbi, épen maradt játéklovak az ókori egyiptomiak korából valók, írta az ezermester.hu.

Később hintát kapott a lovacska. Ez a hintázó, ringató mozgásra képes játék aztán elterjedt széles körben. A hintaló persze ugyanúgy az igazi lovaglás élményét adja a gyereknek – amelybe az ő fantáziájának szárnyalása színesíti, hogy épp westernhősként, vagy lóversenyen üli meg a paripát...

A hintaló így tudatunkban a gyerekkor, az önfeledtség, a boldogság, a szabadság és az ártatlanság szimbóluma is. És persze a a képzelet szárnyalásához is kapcsoljuk, nem véletlenül jelenik meg például Andersen meséiben. A hintaló egyébkén ma is értékes játék.

A gyerekszobák kelléke később dísztárgyakban, szuvenírekben köszönt vissza – amelyeket Zsicsiné Csanda Szilvia is nagy szeretettel gyűjt. A hintaló gyűjteménynek a tokodi Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza ad helyet szeptemberig. A tárlat hétvégente látogatható, díjmentesen.