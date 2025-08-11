augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

24°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szenvedély

1 órája

Gyerekkorunk kedvenc játékait gyűjti az asszony - még csokiból is készült belőle

Címkék#hobbi#gyűjtemény#játék

A tokodi asszony egészen különleges tárgya gyűjtésébe kezdett néhány éve. Mára egy egész kiállításra való összegyűlt. A játékok iránti szenvedélyéről mesélt a gyűjtő.

Kemma.hu

Mindenkinek kell egy mások számára szokatlan, vagy furcsa hobbi: a tokodi Zicsiné Csanda Szilvia hintalovakat gyűjt. A játékokból és dísztárgyakból nemrég kiállítás is nyílt.

Mára egy egész kiállításra való összegyűlt. A játékok iránti szenvedélyéről mesélt a gyűjtő.
Hintaló gyűjtemény Tokodon: a játék, amely többezer éves
Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Hintalógyűjtemény: a képzelet szárnyalásának szimbólumai egy helyen

Az asszony húsz éve kezdte el gyűjteni a hintalovakat. Az első darabokat vásárolta, aztán volt, hogy kapott is ajándékba egyet-egyet. Bármerre utazik, igyekszik beszerezni egy hintalovat innen is, onnan is.

– Nem is tudom megmagyarázni, honnan jön ez a szenvedélyem. Egyszerűen csak megtetszettek ezek a figurák, amelyekből nem csak gyerekjátékok készültek, hanem dísztárgyak is. Igazi mestermunkákat sikerült beszereznem az elmúlt években – árulta el az asszony, akinek a gyűjteményében van fából, üvegből, porcelánból, sőt: csokiból készült hintaló is. 

Természetesen néhány igazi gyerekjátéka is van, ezek egészen muzeális darabok, hiszen több évtizedesek. Ha beszélni tudnának, sok esésről, örömről, gyerekkacajról számolhatnának be. 

A gyerekjáték az ókortól elkísér minket

A játéklovak és a hintaló története egyidősek a lovaglással. A gyerekek mindig olyat játszottak, amit a felnőttektől láttak: a játékbaba az anyaság eljátszása, a játékló pedig a lovaglás utánzása. De az ókorban például a lovaglásra való felkészülés eszköze is volt. A legrégebbi, épen maradt játéklovak az ókori egyiptomiak korából valók, írta az ezermester.hu. 

Később hintát kapott a lovacska. Ez a hintázó, ringató mozgásra képes játék aztán elterjedt széles körben. A hintaló persze ugyanúgy az igazi lovaglás élményét adja a gyereknek – amelybe az ő fantáziájának szárnyalása színesíti, hogy épp westernhősként, vagy lóversenyen üli meg a paripát...

A hintaló így tudatunkban a gyerekkor, az önfeledtség, a boldogság, a szabadság és az ártatlanság szimbóluma is. És persze a a képzelet szárnyalásához is kapcsoljuk, nem véletlenül jelenik meg például Andersen meséiben. A hintaló egyébkén ma is értékes játék. 

A gyerekszobák kelléke később dísztárgyakban, szuvenírekben köszönt vissza – amelyeket Zsicsiné Csanda Szilvia is nagy szeretettel gyűjt. A hintaló gyűjteménynek a tokodi Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza ad helyet szeptemberig. A tárlat hétvégente látogatható, díjmentesen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu