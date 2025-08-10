augusztus 10., vasárnap

Panoráma

44 perce

Felsétáltunk a Jankovich-barlanghoz, mutatjuk a gyönyörű kilátátást

A Bajót környéki erdők hűsében, megerőltető séta után páratlan élmény tárul a kiránduló szeme elé. A meredek kaptató végén ott magasodik a különleges Jankovich-barlang, amelynek látványa minden fáradtságot feledtet.

Kemma.hu

A gyerekek mindig lelkesen indulnak barlangot felfedezni, hiszen a sötét járatok, a hűvös levegő és a titokzatos formák igazi kalandot ígérnek. A tatabányai Szelim-barlanghoz már csukott szemmel is odatalálunk, így most valami újat szerettünk volna felfedezni a megyében – olyat, ami nincs túl messze, és elméletben gyerekekkel is könnyen megközelíthető. A Jankovich-barlang képei azonnal magukkal ragadtak, a táv sem tűnt riasztónak, így izgatottan vágtunk neki az útnak. 

A Jankovich-barlanghoz meredek, keskeny lépcső vezet, ami nem csak felfelé, de lefelé is kihívást jelentett kisgyerekkel
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A meglepetés azonban útközben ért: a kaptató sokkal komolyabb erőpróba volt, mint gondoltuk. Nem biztos, hogy kisgyerekkel újra nekivágnék, és valószínűleg néhány ősz hajszállal gazdagodtam, mire mindenki épségben fel-, majd később leért a hegyről.

Felmásztunk a Jankovich-barlanghoz 

Egy késő nyári délelőttön indultunk útnak Bajót felé, hogy bejárjuk a Jankovich-barlanghoz vezető körtúrát. Már a falu határához közeledve feltűnt, mennyire békés, csendes környék ez: alacsony házak, gondozott porták, a központban pedig a Hősök tere, ahol a kis parkolóban hagytuk az autót. Innen indul a túra, mely első látásra nem tűnik hosszúnak – hivatalosan mindössze öt kilométer, két óra alatt teljesíthető –, ám hamar kiderül, hogy bizony lesz benne emelkedő, ami próbára teszi az ember állóképességét.

A barlang felé táblák figyelmeztetnek a meredek, veszélyes útra. A kijelölt útvonalról sosem szabad letérni 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A falu utcáin a zöld kereszt jelzést követtük, majd a templomnál áttértünk a kék négyzetre, ami jó darabon vezetett minket kifelé a településről. A túra első része lassan, fokozatosan emelkedett, de ahogy elértük az Öreg-kő lábát, egyre meredekebb lett az út. A kék Ω jelzésnél kezdődött a legnehezebb szakasz: a sziklákkal tarkított hegyoldalban lépcsősor kapaszkodott felfelé, ami minden lépéssel egyre több erőt kívánt. Itt már nem a beszélgetésen, hanem a ritmusos lépéseken és a levegővételen volt a hangsúly. 

  • az út mentén táblák figyelmeztetik a túrázót a veszélyre. Bizony itt jobb, ha mindenki nyitva tartja a szemét és erősan kapszkodik a korlátba
  • az útról pedig semmilyen körülmény között nem szabad letérni. 

A fárasztó út jutalma

A meredek kaptatót azonban megérte leküzdeni. Először kisebb barlangok bukkantak elő az ösvény mellett, majd megérkeztünk a legnagyobb és leglátványosabbhoz, a Jankovich-barlanghoz. Ez a páratlan természeti képződmény nemcsak méreteivel nyűgöz le: az ég felé nyitott, szabad kitekintést adó „luk” különleges és egyedi látványt nyújt, amelyből a környező erdők és sziklák egészen más arcukat mutatják. A barlang egykor neandervölgyiek otthona volt, és a régészeti feltárások során itt találták meg a környék leggazdagabb őskori leletanyagát.
A barlangot elhagyva már csak néhány perc séta vezetett fel az Öreg-kő tetejére. Innen, a tiszta nyári ég alatt, lélegzetelállító panoráma tárult elénk: a Pilis és a Visegrádi-hegység vonulatai, a Duna kanyarulata, Nyergesújfalu és Esztergom, sőt szép időben még a Bazilika kupolája is kivehető. A látványért minden fáradtságot megért a kaptató.

A hatalmas, vastag gyökerű fák egy különleges álomvilágba repitik a gyerekeket 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A csúcs után az út már csak lefelé vitt, immár a zöld kereszt jelzést követve. A hegyoldal árnyas ösvényén haladva lassan visszaértünk Bajót központjába, kellemesen elfáradva és jóleső élményekkel feltöltődve. A Jankovich-barlang körtúra nem a leghosszabb útvonal, de a változatos terep, a természeti látnivalók és a páratlan kilátás miatt minden lépése emlékezetes marad.

Fotók: Weirl Ádám

 

