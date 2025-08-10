2 órája
Felsétáltunk a Jankovich-barlanghoz, mutatjuk a gyönyörű kilátátást
A Bajót környéki erdők hűsében, megerőltető séta után páratlan élmény tárul a kiránduló szeme elé. A meredek kaptató végén ott magasodik a különleges Jankovich-barlang, amelynek látványa minden fáradtságot feledtet.
A gyerekek mindig lelkesen indulnak barlangot felfedezni, hiszen a sötét járatok, a hűvös levegő és a titokzatos formák igazi kalandot ígérnek. A tatabányai Szelim-barlanghoz már csukott szemmel is odatalálunk, így most valami újat szerettünk volna felfedezni a megyében – olyat, ami nincs túl messze, és elméletben gyerekekkel is könnyen megközelíthető. A Jankovich-barlang képei azonnal magukkal ragadtak, a táv sem tűnt riasztónak, így izgatottan vágtunk neki az útnak.
A meglepetés azonban útközben ért: a kaptató sokkal komolyabb erőpróba volt, mint gondoltuk. Nem biztos, hogy kisgyerekkel újra nekivágnék, és valószínűleg néhány ősz hajszállal gazdagodtam, mire mindenki épségben fel-, majd később leért a hegyről.
Felmásztunk a Jankovich-barlanghoz
Egy késő nyári délelőttön indultunk útnak Bajót felé, hogy bejárjuk a Jankovich-barlanghoz vezető körtúrát. Már a falu határához közeledve feltűnt, mennyire békés, csendes környék ez: alacsony házak, gondozott porták, a központban pedig a Hősök tere, ahol a kis parkolóban hagytuk az autót. Innen indul a túra, mely első látásra nem tűnik hosszúnak – hivatalosan mindössze öt kilométer, két óra alatt teljesíthető –, ám hamar kiderül, hogy bizony lesz benne emelkedő, ami próbára teszi az ember állóképességét.
A falu utcáin a zöld kereszt jelzést követtük, majd a templomnál áttértünk a kék négyzetre, ami jó darabon vezetett minket kifelé a településről. A túra első része lassan, fokozatosan emelkedett, de ahogy elértük az Öreg-kő lábát, egyre meredekebb lett az út. A kék Ω jelzésnél kezdődött a legnehezebb szakasz: a sziklákkal tarkított hegyoldalban lépcsősor kapaszkodott felfelé, ami minden lépéssel egyre több erőt kívánt. Itt már nem a beszélgetésen, hanem a ritmusos lépéseken és a levegővételen volt a hangsúly.
- az út mentén táblák figyelmeztetik a túrázót a veszélyre. Bizony itt jobb, ha mindenki nyitva tartja a szemét és erősan kapszkodik a korlátba
- az útról pedig semmilyen körülmény között nem szabad letérni.
A fárasztó út jutalma
A meredek kaptatót azonban megérte leküzdeni. Először kisebb barlangok bukkantak elő az ösvény mellett, majd megérkeztünk a legnagyobb és leglátványosabbhoz, a Jankovich-barlanghoz. Ez a páratlan természeti képződmény nemcsak méreteivel nyűgöz le: az ég felé nyitott, szabad kitekintést adó „luk” különleges és egyedi látványt nyújt, amelyből a környező erdők és sziklák egészen más arcukat mutatják. A barlang egykor neandervölgyiek otthona volt, és a régészeti feltárások során itt találták meg a környék leggazdagabb őskori leletanyagát.
A barlangot elhagyva már csak néhány perc séta vezetett fel az Öreg-kő tetejére. Innen, a tiszta nyári ég alatt, lélegzetelállító panoráma tárult elénk: a Pilis és a Visegrádi-hegység vonulatai, a Duna kanyarulata, Nyergesújfalu és Esztergom, sőt szép időben még a Bazilika kupolája is kivehető. A látványért minden fáradtságot megért a kaptató.
A csúcs után az út már csak lefelé vitt, immár a zöld kereszt jelzést követve. A hegyoldal árnyas ösvényén haladva lassan visszaértünk Bajót központjába, kellemesen elfáradva és jóleső élményekkel feltöltődve. A Jankovich-barlang körtúra nem a leghosszabb útvonal, de a változatos terep, a természeti látnivalók és a páratlan kilátás miatt minden lépése emlékezetes marad.
GALÉRIA: Az öregkő barlangjai (Fotó: W.A.)Fotók: Weirl Ádám