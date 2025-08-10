Felsétáltunk a Jankovich-barlanghoz, mutatjuk a gyönyörű kilátátást

A gyerekek mindig lelkesen indulnak barlangot felfedezni, hiszen a sötét járatok, a hűvös levegő és a titokzatos formák igazi kalandot ígérnek. A tatabányai Szelim-barlanghoz már csukott szemmel is odatalálunk, így most valami újat szerettünk volna felfedezni a megyében – olyat, ami nincs túl messze, és elméletben gyerekekkel is könnyen megközelíthető. A Jankovich-barlang képei azonnal magukkal ragadtak, a táv sem tűnt riasztónak, így izgatottan vágtunk neki az útnak.

A Jankovich-barlanghoz meredek, keskeny lépcső vezet, ami nem csak felfelé, de lefelé is kihívást jelentett kisgyerekkel

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A meglepetés azonban útközben ért: a kaptató sokkal komolyabb erőpróba volt, mint gondoltuk. Nem biztos, hogy kisgyerekkel újra nekivágnék, és valószínűleg néhány ősz hajszállal gazdagodtam, mire mindenki épségben fel-, majd később leért a hegyről.

Felmásztunk a Jankovich-barlanghoz

Egy késő nyári délelőttön indultunk útnak Bajót felé, hogy bejárjuk a Jankovich-barlanghoz vezető körtúrát. Már a falu határához közeledve feltűnt, mennyire békés, csendes környék ez: alacsony házak, gondozott porták, a központban pedig a Hősök tere, ahol a kis parkolóban hagytuk az autót. Innen indul a túra, mely első látásra nem tűnik hosszúnak – hivatalosan mindössze öt kilométer, két óra alatt teljesíthető –, ám hamar kiderül, hogy bizony lesz benne emelkedő, ami próbára teszi az ember állóképességét.

A barlang felé táblák figyelmeztetnek a meredek, veszélyes útra. A kijelölt útvonalról sosem szabad letérni

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A falu utcáin a zöld kereszt jelzést követtük, majd a templomnál áttértünk a kék négyzetre, ami jó darabon vezetett minket kifelé a településről. A túra első része lassan, fokozatosan emelkedett, de ahogy elértük az Öreg-kő lábát, egyre meredekebb lett az út. A kék Ω jelzésnél kezdődött a legnehezebb szakasz: a sziklákkal tarkított hegyoldalban lépcsősor kapaszkodott felfelé, ami minden lépéssel egyre több erőt kívánt. Itt már nem a beszélgetésen, hanem a ritmusos lépéseken és a levegővételen volt a hangsúly.