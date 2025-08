Megroppant a közös munka? Shane Tusup nélkül versenyzett Jackl Vivien

A profi sportban az új edzőhöz való alkalmazkodás mindig komoly próbatétel, és ezzel most Jackl Vivien is szembesül. A megszokott közeg elhagyása, az új módszerek és a folyamatos elvárások még a legtehetségesebb sportolókat is próbára teszik.

Shane Tusuptól függetlenül készül Jackl Vivien a sorsdöntő junior-világbajnokságra

Fotó: Aniko Kovacs / Forrás: Magyar Úszó Szövetség – Magyar úszóválogatott/Facebook

Jackl Vivien és a bizonytalan közös munka

Az év elején a Budapest Honvéd szerződtette a tatabányai születésű úszót, akinek új trénere Shane Tusup lett – a szakember, aki korábban Hosszú Katinka sikereiben játszott kulcsszerepet. A közös munka azonban egyelőre nem hozta a várt eredményeket. Jackl Vivien elmondta, hogy heti csupán két edzést tart neki az amerikai, és a szingapúri világbajnokságra sem kísérte el – írja a borsonline.hu oldala.

A vb-n egyik számában sem jutott döntőbe: 1500 gyorson 17., 800 gyorson 20., 400 vegyesen pedig a 11. helyen zárt. A sportoló szerint a felkészülést nehezítette, hogy két edző – Tusup és Hutkai Dániel – irányítása alatt, eltérő edzéstervek szerint kellett készülnie.

Sorsdöntő lesz az augusztusi junior-vb

A 16 éves úszónő számára a romániai, augusztus 19–24. között rendezendő junior-világbajnokság kulcsfontosságú lehet. Jackl Vivien hangsúlyozta, hogy az ottani eredmények után dönt majd arról, folytatja-e a munkát Tusuppal.

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.