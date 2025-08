Újra elérhető az ingyenes ivartalanítási akció – ez kell hozzá

Több év kihagyás után újra elérhető a Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” pályázata, amely fontos támogatást nyújthat az állatvédelemmel küzdő kistelepüléseknek. Az 5000 fő alatti falvak és községek önkormányzatai most legfeljebb 1,5 millió forintra pályázhatnak, amit lakossági tulajdonban lévő kutyák és macskák ivartalanítására, veszettség elleni oltására, illetve mikrochippel való megjelölésére fordíthatnak. Az ivartalanítási akció sokaknak segíthet.

A támogatásnak köszönhetően az ivartalanítási akció segíthet a falvakban elszaporodó kobór macskák helyzetén is

Fotó: Török János

A program utoljára 2021-ben volt elérhető, most viszont újra megnyílik a lehetőség – az önkormányzatok 2025. augusztus 28. és szeptember 27. között adhatják be a pályázatot. A támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő, előfinanszírozott hazai forrásból érkezik, tehát nem szükséges önerő hozzá, és nem kell utólag elszámolni a kiadásokat.

Indulhat az ingyenes ivartalanítási akció

A program célja, hogy csökkentse a kóbor állatok számát és elősegítse a felelős állattartást, különösen azokon a településeken, ahol a gazdák nem tudják önerőből megoldani az állatorvosi beavatkozásokat. A támogatásból nemcsak az ivartalanítást, hanem a veszettség elleni oltást és a mikrochipes megjelölést is fedezni lehet, sőt a szervezéssel kapcsolatos kiadások – például szállítás, adminisztráció, tájékoztatás – is elszámolhatók.

Ugyanakkor a pályázat adminisztrációs terhei sem elhanyagolhatók. A nyári igazgatási szünet miatt sok település nehéz helyzetbe kerülhet, hiszen a benyújtáshoz több előkészület is szükséges:

össze kell hívni a képviselő-testületet,

döntést kell hozni a pályázatról,

meg kell találni egy állatorvost,

és le kell folytatni egy lakossági igényfelmérést, hiszen a támogatási igényt pontos számokkal kell alátámasztani.

Tapasztalat és segítség

Az állatvédők szerint a legnagyobb kihívást a „senkinek sem kellő”, de minden portára bejáró kóbor macskák jelentik. Ezek az állatok gyakran nem is gazdásak, mégis a lakott területek szerves részei – ugyanakkor gyorsan szaporodnak, és rengeteg konfliktust okozhatnak.

ez azonban többlet feladatot róhat a településre: ezeket az állatokat előbb be kell fogni, majd a műtét után pár napig kenelnyugalomba kell tartani. Aki ismeri a macskákat, tudja: pár nap kényelem is elég, hogy már ne akarjanak visszatérni az utcára.