augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

31°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyságból rémálom

1 órája

„Csak segíteni akartam” – megalázó helyzetbe került nő egy buszon

Címkék#jótékonyság#Iskolatáska#ajándék

Egy jó szándékú adományozás rémálommá változott, amikor egy buszsofőr nemcsak elutasította a csomag szállítását, hanem meg is akadályozta, hogy a nő leszálljon. Az iskolatáska körüli ügy pillanatok alatt országos figyelmet kapott.

Kemma.hu

Hajnalka néhány nappal az eset előtt a Facebookon meghirdette, hogy elajándékozásra vár nála egy jó állapotú iskolatáska egy rászoruló gyermeknek. Jelentkezett is egy pápai édesanya, aki azonban négy gyermeket nevelve nem tudta átvenni a csomagot személyesen. Hajnalka ezért Tatabányán, a Pápára induló busz indulása előtt odalépett a buszsofőrhöz, és megkérdezte, elvinné-e a táskát a családnak. A férfi azonban azonnal nemet mondott, és a hangneme is bántó volt.

Hatalmas port kavart az ajándék iskolatáska
Hatalmas por kavart az ajándék iskolatáska
Forrás: Veol.hu

Az ajándék iskolatáska hatalmas port kavart

A nő nem akarta feladni: visszament a buszra, és az utasok között keresett valakit, aki átvenné a csomagot. Amikor egy hölgy vállalta is a segítséget, a sofőr figyelmeztetés nélkül becsukta az ajtót és elindult, így Hajnalka akarata ellenére a buszon maradt, miközben férje a tatabányai parkolóban várta. Háromszor kérte, hogy nyissa ki az ajtót, de a sofőr nem reagált. Végül kilométerekkel később, a vasútállomáson a hátsó ajtón tudott leszállni, majd taxival tért vissza a kiindulópontra. Az iskolatáska végül célba ért, de az eset nagy felháborodást váltott ki, és Hajnalka rendőrségi feljelentést fontolgat. További részletek a Veol cikkében olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu