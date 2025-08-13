„Csak segíteni akartam” – megalázó helyzetbe került nő egy buszon

Hajnalka néhány nappal az eset előtt a Facebookon meghirdette, hogy elajándékozásra vár nála egy jó állapotú iskolatáska egy rászoruló gyermeknek. Jelentkezett is egy pápai édesanya, aki azonban négy gyermeket nevelve nem tudta átvenni a csomagot személyesen. Hajnalka ezért Tatabányán, a Pápára induló busz indulása előtt odalépett a buszsofőrhöz, és megkérdezte, elvinné-e a táskát a családnak. A férfi azonban azonnal nemet mondott, és a hangneme is bántó volt.

Hatalmas por kavart az ajándék iskolatáska

Forrás: Veol.hu

A nő nem akarta feladni: visszament a buszra, és az utasok között keresett valakit, aki átvenné a csomagot. Amikor egy hölgy vállalta is a segítséget, a sofőr figyelmeztetés nélkül becsukta az ajtót és elindult, így Hajnalka akarata ellenére a buszon maradt, miközben férje a tatabányai parkolóban várta. Háromszor kérte, hogy nyissa ki az ajtót, de a sofőr nem reagált. Végül kilométerekkel később, a vasútállomáson a hátsó ajtón tudott leszállni, majd taxival tért vissza a kiindulópontra. Az iskolatáska végül célba ért, de az eset nagy felháborodást váltott ki, és Hajnalka rendőrségi feljelentést fontolgat. További részletek a Veol cikkében olvashatók.