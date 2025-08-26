augusztus 26., kedd

Utolsó pillanatos kedvezmények az iskolakezdéshez: így segítik a családokat az áruházak

Címkék#Lidl#Tesco#akció#kedvezmény#iskolakezdés#augusztus#Müller

Az iskolakezdéshez közeledve a nagy áruházláncok még mindig igyekeznek megkönnyíteni a szülők dolgát. Az iskolakezdési akció továbbra is él, és az utolsó pillanatban is jelentős kedvezményekkel csábítják a családokat: füzetek, írószerek és ergonomikus táskák akár féláron beszerezhetők a Lidl, Tesco és Müller polcairól.

Augusztus végére újabb akciókkal készülnek a nagy áruházláncok az iskolakezdés előtt álló családoknak. A tanévkezdés mindig komoly anyagi terhet jelent: gyermekenként átlagosan 20–55 ezer forintot költenek a szülők tanszerekre, iskolatáskára, sportfelszerelésre, de ha a digitális eszközök beszerzése is hozzáadódik, a végösszeg akár 60–80 ezer forintra is rúghat. A Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar és a Müller is erős iskolakezdési akció-árversenyt indított, ezért augusztus 28-tól érdemes körbenézni a kínálatukban .

Füzetek és írószerek akciós kínálatban – a tanévkezdés legfontosabb kellékei. Az iskolakezdési akciók több üzletláncnál is csábítják a vásárlókat.
Alapfelszerelés az iskolakezdési akciókkal: füzetek, tollak, ceruzák és kiegészítők számos választéka érhető el az üzletek polcain.
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az iskolakezdési akciók keretén belül a füzetek legolcsóbb termékek

Az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen felszerelések közül a füzetek jelentik az egyik legnagyobb tételt, hiszen minden tanévben több tucat is szükséges belőlük. 

  • Lidl – július 31-től folyamatos az iskolakezdési kampány. Polcairól több, mint negyvenféle füzet közül válogathatunk – klasszikus A5 és A4, valamint különleges, dizájnos borítós változatok is elérhetők. Kaphatók továbbá praktikus füzetboxok és minőségi borítók. A 32 lapos, elsősöknek való füzetek már 55–99 forint között kaphatók, míg a keményfedeles, tartósabb darabok 99–149 forintos áron érhetők el. A spirálfüzetek azonban már 300 Ft környékén mozognak. Rajzlapok 100 Ft-ért és Crelando színes papírok pedig 1799 Ft-ért kaphatók. 
  • Tesco - "Helló suli" kampánya augusztus 28-án veszi kezdetét. Egyes termékek már 27-től is kaphatók és 08.31-ig érvényesek az akciók. Clubcarddal akár 50 %-os kedvezmény is elérhető bizonyos termékeken. Az A5-ös füzet például Clubcarddal mindössze 44 forint. A4/A5 füzetek és írószerek – gyakran féláron, ami 100-200 forint környékén mozog. Famentes írólap 125 Ft-ért a famentes rajzlap pedig 99 Ft-ért kapható. Az 1+1 akciók is szintén viszik a prímet, főként színes borítós füzeteknél. 
  • Müller - az üzletlánc széles papír‑írószer kínálattal várja az iskolakezdőket: több mint 500 termék árcsökkentéssel elérhető augusztus 11. és szeptember 14. között Magyarországon. A Design A5-ös füzetek 200 Ft környékén mozognak, míg a prémium füzetek már kicsit drágábbak - 795 és 2 000 Ft között mozognak, attól függ, hány laposat szeretnénk belőle. A spirálfüzetek pedig 1 190 forintos áron érhetők el.

Tollak, ceruzák és írószerek

  • Lidl - A Lidl július 31-től érvényes akciós újságjában a füzetek mellett komoly írószer-választék is található. Jumbo színesceruza készlet kb. 600–1 00 Ft/csomag. Grafitceruza radírral (5 db) – kb. 699 Ft. Kapható még  30 részes töltött tolltartó szett – benne grafitceruza, színes ceruzák, filctollak, hegyező, radír és vonalzó – 2 999 Ft. Crelando körzőkészlet vonalzókészlettel együtt csupán 999 Ft. Ragasztókészletek 900 Ft körül mozognak, attól függ milyen csomagolást veszünk. Továbbá elérhető még egy prémium Crelando festőkoffer, amelynek tartalma: 54 olajpasztell kréta, 42 filctoll, 34 színes ceruza, 12×12 ml akvarellfesték, 12×12 ml akrilfesték, 12×12 ml olajfesték, 4 ecset, 1 hegyező, 2 ceruza, 1 radírgumi. Mindez 14 999 Ft-ért kapható, amely szuper ár a piacon.
  • Tesco - A "Helló suli" kampány keretein belül írószerek is jó áron kaphatók. ICO Süni több terméke is elérhető megfelelő áron - színesceruza készlet 869 Ft, zsírkréta készlet 335 Ft, tempera készlet 2679 Ft Clubkártyával. Körzőkészlet is elérhető a Tescoban 659 forint áron kapható. Elérhető egy különleges ragasztóstift is, melyen egy mesefigura látható - Shadow - 639 Ft-ért Clubkártyával.
  • Müller - Kreatív és prémium írószerek akcióban. Stabilo és Faber-Castell ceruza- és tollszettek – 10–20% kedvezménnyel: Stabilo termékek 2 000 és 5 000 Ft között mozognak, Faber-Castell termékek pedig 2 000 és 8 000 Ft körül alakulnak az árak, attól függően, mekkora kiszerelésre van szükségünk. Radírozható tollak (Pilot FriXion és Colorino) – népszerű a felsősök körében, kb. 600–800 Ft/db. Filctoll készletek, vízfestékek, művész ceruzák és rengeteg prémium márka is elérhető kedvező áron.

Iskolatáskák és tolltartók

  • Lidl - Egyik legnagyobb slágere a Herlitz ergonomikus iskolatáska, melyhez töltött tolltartó és tornazsák is jár egy csomagban mindössze 19 999 Ft-ért. Tornazsákok 2 000 forintos áron a töltött tolltartók pedig 2 999 forintos áron kaphatók.
  • Tesco - A Tescoban a Herlitz iskolatáskák 10 999 Ft-ért kaphatók Clubkártyával. Más márkájú iskolatáskák széles választékban terülnek el a polcokon különböző árakkal ellátva - 2 000 és 13 000 Ft között mozognak, attól függően, milyen márkát szeretnénk, mekkora iskolatáskát szeretnénk és milyen felszereltségűt. Különböző tolltartók is elérhetők 2 000 és 4 000 Ft között. 
  • Müller - A Müllerben főként trendibb, márkásabb tolltartók és kisebb hátizsákok érhetők el akcióban, a papír-írószer kínálat mellett. Például a Cute Animals anatómiai iskolatáska 27 990 Ft-ért kapható 12 százalékos kedvezménnyel. Ehhez a szetthez tartozik még tornazsák 2 500 forintért, többszintes tolltartó 7 500 forintért, továbbá kulacs és uzsonnás doboz is - 4 990 és 1 890 Ft értékben. 

 

