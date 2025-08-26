Utolsó pillanatos kedvezmények az iskolakezdéshez: így segítik a családokat az áruházak

Augusztus végére újabb akciókkal készülnek a nagy áruházláncok az iskolakezdés előtt álló családoknak. A tanévkezdés mindig komoly anyagi terhet jelent: gyermekenként átlagosan 20–55 ezer forintot költenek a szülők tanszerekre, iskolatáskára, sportfelszerelésre, de ha a digitális eszközök beszerzése is hozzáadódik, a végösszeg akár 60–80 ezer forintra is rúghat. A Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar és a Müller is erős iskolakezdési akció-árversenyt indított, ezért augusztus 28-tól érdemes körbenézni a kínálatukban .

Alapfelszerelés az iskolakezdési akciókkal: füzetek, tollak, ceruzák és kiegészítők számos választéka érhető el az üzletek polcain.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az iskolakezdési akciók keretén belül a füzetek legolcsóbb termékek

Az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen felszerelések közül a füzetek jelentik az egyik legnagyobb tételt, hiszen minden tanévben több tucat is szükséges belőlük.

Lidl – július 31-től folyamatos az iskolakezdési kampány. Polcairól több, mint negyvenféle füzet közül válogathatunk – klasszikus A5 és A4, valamint különleges, dizájnos borítós változatok is elérhetők. Kaphatók továbbá praktikus füzetboxok és minőségi borítók. A 32 lapos, elsősöknek való füzetek már 55–99 forint között kaphatók, míg a keményfedeles, tartósabb darabok 99–149 forintos áron érhetők el. A spirálfüzetek azonban már 300 Ft környékén mozognak. Rajzlapok 100 Ft-ért és Crelando színes papírok pedig 1799 Ft-ért kaphatók.

Tollak, ceruzák és írószerek

Lidl - A Lidl július 31-től érvényes akciós újságjában a füzetek mellett komoly írószer-választék is található. Jumbo színesceruza készlet kb. 600–1 00 Ft/csomag. Grafitceruza radírral (5 db) – kb. 699 Ft. Kapható még 30 részes töltött tolltartó szett – benne grafitceruza, színes ceruzák, filctollak, hegyező, radír és vonalzó – 2 999 Ft. Crelando körzőkészlet vonalzókészlettel együtt csupán 999 Ft. Ragasztókészletek 900 Ft körül mozognak, attól függ milyen csomagolást veszünk. Továbbá elérhető még egy prémium Crelando festőkoffer, amelynek tartalma: 54 olajpasztell kréta, 42 filctoll, 34 színes ceruza, 12×12 ml akvarellfesték, 12×12 ml akrilfesték, 12×12 ml olajfesték, 4 ecset, 1 hegyező, 2 ceruza, 1 radírgumi. Mindez 14 999 Ft-ért kapható, amely szuper ár a piacon.

Iskolatáskák és tolltartók