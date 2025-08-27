Tízórai és uzsonna ötletek az iskolakezdéshez – így csomagoljunk egészségesen a gyerekeknek

A szeptemberi tanévkezdés minden család számára új kihívásokat hoz: koránkelés, órarendhez igazodás, különórák és persze a mindennapi csomagolás. Az iskolakezdés idején a szülőknek nemcsak a könyvekre és a felszerelésre kell figyelniük, hanem arra is, hogy gyermekeik egészséges és tápláló tízórait vigyenek magukkal. A napközbeni étkezések nemcsak energiát adnak a gyerekeknek a tanuláshoz és a koncentrációhoz, hanem már kisgyermekkorban hozzájárulnak az egészséges táplálkozási szokások kialakításához is.

Az iskolakezdés idején különösen fontos, hogy változatos és egészséges tízórait csomagoljunk a gyerekeknek

Forrás: pexels.com

Iskolakezdés - mit érdemes csomagolni?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az OKOSTÁNYÉR® segítségével ad iránymutatást a tudatos, egészséges étrend összeállításához. A Facebook oldalukon posztoltak egy összefoglalót segítségként a szülőknek:

Szezonális gyümölcsök és zöldségek: alma, körte, szilva, uborka, répa, zeller vagy karalábé.

Fehérjeforrások: joghurt, skyr, sajt, sajtkrém, hummusz.

Teljes kiőrlésű pékáru: kenyér, zsemle, wrap vagy pita.

Házi granolaszelet: egyszerűen elkészíthető, tápláló, és kevesebb cukrot tartalmaz, mint a bolti változatok.

Olajos magvak: egy marék sózatlan dió, mogyoró vagy mandula.

Miért fontos a napközbeni étkezés?

A tankönyvek és füzetek mellett az uzsonnás doboz is alapfelszerelés kell legyen az iskolában. A gyerekeknek a fejlődéshez, a koncentrációhoz és a jó teljesítményhez elengedhetetlen a rendszeres, kiegyensúlyozott táplálkozás. Ha a szülők tudatosan tervezik meg a tízórait és az uzsonnát, azzal hosszú távon is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek egészségtudatos felnőttekké váljanak.

Mi az OKOSTÁNYÉR®? A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szakértők bevonásával dolgozta ki az OKOSTÁNYÉR® táplálkozási ajánlást, amely minden korosztály számára közérthetően mutatja be, miből mennyit érdemes fogyasztani naponta. A 4–17 évesek számára készült Gyerek OKOSTÁNYÉR® kifejezetten a szülőknek nyújt segítséget a gyerekek étrendjének összeállításában. Az ajánlás szerint a gyerekeknek minden nap szükségük van friss zöldségre, gyümölcsre, teljes értékű gabonafélékre, fehérjeforrásokra (például húsra, tejtermékre, hüvelyesekre), valamint egészséges zsiradékokra is. Az útmutató célja, hogy a szülőknek kapaszkodót adjon a hétköznapi döntésekben – legyen szó reggeliről, tízórairól, uzsonnáról vagy vacsoráról. Az anyag elérhető a okostanyer.hu oldalon.

Az egészségtudatosság jelentősége

A kiegyensúlyozott táplálkozás gyerekkorban alapozza meg az egészséges életmódot. Ha a fiatalok hozzászoknak ahhoz, hogy naponta többször fogyasztanak friss gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű ételeket, ez a szokás felnőttkorban is elkíséri őket. A rendszeres, tudatos étkezés segít a túlsúly és az olyan betegségek megelőzésében is, mint a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri problémák.