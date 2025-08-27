augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségtudatos táplálkozás

1 órája

Tízórai és uzsonna ötletek az iskolakezdéshez – így csomagoljunk egészségesen a gyerekeknek

Címkék#OKOSTÁNYÉR®#MDOSZ#egészségtudatos életmód#iskolakezdés

A szeptember nemcsak a tanulásról, hanem az új szokások kialakításáról is szól. Az iskolakezdés jó alkalom arra, hogy a szülők tudatosabban figyeljenek a gyerekek napi étkezéseire, és megtalálják a módját annak, hogyan lehet változatos a tízórai doboz tartalma. Az OKOSTÁNYÉR a segítségünkre lehet.

Bajcsy Tünde

A szeptemberi tanévkezdés minden család számára új kihívásokat hoz: koránkelés, órarendhez igazodás, különórák és persze a mindennapi csomagolás. Az iskolakezdés idején a szülőknek nemcsak a könyvekre és a felszerelésre kell figyelniük, hanem arra is, hogy gyermekeik egészséges és tápláló tízórait vigyenek magukkal. A napközbeni étkezések nemcsak energiát adnak a gyerekeknek a tanuláshoz és a koncentrációhoz, hanem már kisgyermekkorban hozzájárulnak az egészséges táplálkozási szokások kialakításához is.

Az iskolakezdés idején különösen fontos, hogy változatos és egészséges tízórait csomagoljunk a gyerekeknek.
Az iskolakezdés idején különösen fontos, hogy változatos és egészséges tízórait csomagoljunk a gyerekeknek
Forrás: pexels.com

Iskolakezdés - mit érdemes csomagolni?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az OKOSTÁNYÉR® segítségével ad iránymutatást a tudatos, egészséges étrend összeállításához. A Facebook oldalukon posztoltak egy összefoglalót segítségként a szülőknek:

  • Szezonális gyümölcsök és zöldségek: alma, körte, szilva, uborka, répa, zeller vagy karalábé.
  • Fehérjeforrások: joghurt, skyr, sajt, sajtkrém, hummusz.
  • Teljes kiőrlésű pékáru: kenyér, zsemle, wrap vagy pita.
  • Házi granolaszelet: egyszerűen elkészíthető, tápláló, és kevesebb cukrot tartalmaz, mint a bolti változatok.
  • Olajos magvak: egy marék sózatlan dió, mogyoró vagy mandula.

Miért fontos a napközbeni étkezés?

A tankönyvek és füzetek mellett az uzsonnás doboz is alapfelszerelés kell legyen az iskolában. A gyerekeknek a fejlődéshez, a koncentrációhoz és a jó teljesítményhez elengedhetetlen a rendszeres, kiegyensúlyozott táplálkozás. Ha a szülők tudatosan tervezik meg a tízórait és az uzsonnát, azzal hosszú távon is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek egészségtudatos felnőttekké váljanak.

Mi az OKOSTÁNYÉR®?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szakértők bevonásával dolgozta ki az OKOSTÁNYÉR® táplálkozási ajánlást, amely minden korosztály számára közérthetően mutatja be, miből mennyit érdemes fogyasztani naponta. A 4–17 évesek számára készült Gyerek OKOSTÁNYÉR® kifejezetten a szülőknek nyújt segítséget a gyerekek étrendjének összeállításában.

Az ajánlás szerint a gyerekeknek minden nap szükségük van friss zöldségre, gyümölcsre, teljes értékű gabonafélékre, fehérjeforrásokra (például húsra, tejtermékre, hüvelyesekre), valamint egészséges zsiradékokra is. Az útmutató célja, hogy a szülőknek kapaszkodót adjon a hétköznapi döntésekben – legyen szó reggeliről, tízórairól, uzsonnáról vagy vacsoráról. Az anyag elérhető a okostanyer.hu oldalon.

Az egészségtudatosság jelentősége

A kiegyensúlyozott táplálkozás gyerekkorban alapozza meg az egészséges életmódot. Ha a fiatalok hozzászoknak ahhoz, hogy naponta többször fogyasztanak friss gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű ételeket, ez a szokás felnőttkorban is elkíséri őket. A rendszeres, tudatos étkezés segít a túlsúly és az olyan betegségek megelőzésében is, mint a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri problémák.

Tipp a szülőknek

A tízórai csomagolásába érdemes a gyerekeket is bevonni: ha maguk választhatják ki, mit szeretnének enni, nagyobb örömmel fogyasztják el az uzsonnás doboz tartalmát.

Az iskolakezdés tehát nemcsak a tanulásról, hanem az egészségtudatos szokások kialakításáról is szólhat. Egy változatos, jól összeállított tízórai és uzsonna nemcsak a jelenlegi teljesítményt javítja, hanem a jövő egészségét is megalapozza.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu