Iskolakezdés 2025: így kerülhetjük el a reggeli dugókat

Az iskolakezdés 2025-ben is kritikus időszak lesz a városi közlekedés számára. A szeptemberi forgalom jelentősen megnő, ami dugókat és forgalmi konfliktusokat eredményez. Knezsik István szerint a megoldás a türelem, az alternatív közlekedés, a tudatos parkolás, és a közlekedésbiztonság kiemelt szem előtt tartása.

Jön az iskolakezdés és vele a reggeli dugók, most mindenkinek jobban kell figyelnie.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Alternatív közlekedési lehetőségek

Az Autós Nagykoalíció elnöke hangsúlyozta, hogy nem minden gyereket kell autóval vinni az iskolába.

Egyszerűen lehetetlen, hogy minden gyereket autóval vigyenek az iskolába, hiszen ha a diákok felét is reggel 8-ra autóval szállítanák, az a forgalom szempontjából kezelhetetlen lenne.

Knezsik István felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek többféleképpen juthatnak el az iskolába, és érdemes példát venni a külföldön bevált megoldásokról:

Tömegközlekedés: busszal vagy villamossal csökkenthetjük a forgalom terhelését.

Kerékpár, roller: biztonságos útvonalakon kísérhetjük a gyerekeket.

Park&Walk módszer: Ausztriában már bevált, hogy a szülők nem az iskola előtt állnak meg, hanem a környező utcákban, így minimalizálják a dugót és a forgalmi konfliktusokat.

Dugómegelőzés és türelem az iskolakezdéshez

Ha autóval kell közlekedni, a szakember szerint a reggeli forgalom kezelésének kulcsa a megfelelő parkolás, a türelem, valamint az alternatív közlekedési eszközök és a tömegközlekedés tudatos igénybevétele. Mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a dugók elkerülhetők legyenek, és a gyerekek biztonságosan érjenek az iskolába.

Nagyon fontos a türelem, valamint az alternatív közlekedési eszközök és a tömegközlekedés használata, hiszen ezek mind segíthetnek megelőzni a reggeli dugókat.

Tehát, ha szeretnénk, hogy az iskolakezdés viszonylag nyugodtan teljen, érdemes odafigyelni a következő szempontokra:

Ne akadályozzuk a forgalmat parkoláskor az iskolák környékén.

Legyünk türelmesek más sofőrökkel szemben.

Használjunk alternatív útvonalakat, ha lehetséges, ezzel is csökkentve a dugót.

Alternatív közlekedés igénybevétele segít megelőzni a csúcsidőszakban kialakuló torlódásokat.

Új szabályozások és felelősség

Az új KRESZ-módosítások több ponton érintik a közlekedést: változnak a sebességhatárok személyautóknál, autóbuszoknál és teherautóknál, a kisebb teljesítményű rollerek szabályozása szigorodik, és B kategóriás jogosítvánnyal már bizonyos motorok is vezethetők. Ezek a változások a közlekedésbiztonságot szolgálják, és különösen az iskolakezdés idején érdemes odafigyelni rájuk.