Iskolakezdés 2025: így kerülhetjük el a reggeli dugókat
A városi utak szeptember elején mindig a legforgalmasabbak közé tartoznak. Az iskolakezdés miatt rengeteg szülő ül autóba, ami megnöveli a dugókat és a közlekedési konfliktusok számát. Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke elmondta, hogyan lehet biztonságosan közlekedni, hol érdemes parkolni, és miért fontos a biztonsági öv használata.
Az iskolakezdés 2025-ben is kritikus időszak lesz a városi közlekedés számára. A szeptemberi forgalom jelentősen megnő, ami dugókat és forgalmi konfliktusokat eredményez. Knezsik István szerint a megoldás a türelem, az alternatív közlekedés, a tudatos parkolás, és a közlekedésbiztonság kiemelt szem előtt tartása.
Alternatív közlekedési lehetőségek
Az Autós Nagykoalíció elnöke hangsúlyozta, hogy nem minden gyereket kell autóval vinni az iskolába.
Egyszerűen lehetetlen, hogy minden gyereket autóval vigyenek az iskolába, hiszen ha a diákok felét is reggel 8-ra autóval szállítanák, az a forgalom szempontjából kezelhetetlen lenne.
Knezsik István felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek többféleképpen juthatnak el az iskolába, és érdemes példát venni a külföldön bevált megoldásokról:
- Tömegközlekedés: busszal vagy villamossal csökkenthetjük a forgalom terhelését.
- Kerékpár, roller: biztonságos útvonalakon kísérhetjük a gyerekeket.
- Park&Walk módszer: Ausztriában már bevált, hogy a szülők nem az iskola előtt állnak meg, hanem a környező utcákban, így minimalizálják a dugót és a forgalmi konfliktusokat.
Dugómegelőzés és türelem az iskolakezdéshez
Ha autóval kell közlekedni, a szakember szerint a reggeli forgalom kezelésének kulcsa a megfelelő parkolás, a türelem, valamint az alternatív közlekedési eszközök és a tömegközlekedés tudatos igénybevétele. Mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a dugók elkerülhetők legyenek, és a gyerekek biztonságosan érjenek az iskolába.
Nagyon fontos a türelem, valamint az alternatív közlekedési eszközök és a tömegközlekedés használata, hiszen ezek mind segíthetnek megelőzni a reggeli dugókat.
Tehát, ha szeretnénk, hogy az iskolakezdés viszonylag nyugodtan teljen, érdemes odafigyelni a következő szempontokra:
- Ne akadályozzuk a forgalmat parkoláskor az iskolák környékén.
- Legyünk türelmesek más sofőrökkel szemben.
- Használjunk alternatív útvonalakat, ha lehetséges, ezzel is csökkentve a dugót.
- Alternatív közlekedés igénybevétele segít megelőzni a csúcsidőszakban kialakuló torlódásokat.
Új szabályozások és felelősség
Az új KRESZ-módosítások több ponton érintik a közlekedést: változnak a sebességhatárok személyautóknál, autóbuszoknál és teherautóknál, a kisebb teljesítményű rollerek szabályozása szigorodik, és B kategóriás jogosítvánnyal már bizonyos motorok is vezethetők. Ezek a változások a közlekedésbiztonságot szolgálják, és különösen az iskolakezdés idején érdemes odafigyelni rájuk.
Knezsik István azonban hangsúlyozza, hogy a szabályok betartásánál sokkal fontosabb a saját életünk védelme:
Talán ez a legfontosabb, hogy bekötjük magunkat vagy nem, az a saját életünk védelmében történik. Nem a szabályokat kell betartani, hanem vigyáznunk kell az életünkre
A biztonsági öv fontossága
A statisztikák szerint a biztonsági öv használata drámaian csökkenti a súlyos sérülések és halálesetek kockázatát. Knezsik István felhívta a figyelmet arra, hogy senki se próbálja átverni az öv érzékelőjét külön csattal, mert ez veszélyezteti a saját és mások biztonságát. A modern biztonsági övek baleset esetén automatikusan megfeszülnek, így hatékony védelmet nyújtanak, ezért a szabályoknak megfelelő használat létfontosságú. Hogy milyen sok múlhat rajtuk, jól példázza az M1-es autópályán júliusban bekövetkezett horrorbaleset, amiben többen, köztük egy kisgyermek is életét vesztette. A járműben senki se volt bekötve.
A biztonsági öv használata jelentősen csökkenti a súlyos sérülések kockázatát, ezért mindig az előírásoknak megfelelően kell viselni.
Számos baleset adódik az óvatlanságból és a figyelmetlenségből, ezért a közlekedés során mindig érdemes maximális körültekintéssel közlekedni.
További tippek a biztonságos közlekedéshez
